PAMI sorprende a jubilados y pensionados con un beneficio oculto

PAMI y un beneficio desconocido para jubilados y pensionados

PAMI ofrece distintos servicios que buscan asistir a los jubilados y pensionados que son beneficiarios de la obra social de adultos mayores. Los tipos de prestaciones que aparecen asisten a jubilados tanto con atención médica, como también con la entrega de insumos y servicios, como ocurre justamente con el programa que permite que los beneficiarios puedan acceder a cursos universitarios.

El programa de Cursos Universitarios UPAMI muchas veces queda opacado por otras prestaciones que ofrece la obra social, ya que tal vez su servicio no es considerado esencial para los jubilados y pensionados. De igual manera esto no significa que la oferta no sea importante y otorga a los beneficiarios la posibilidad de continuar haciendo crecer su conocimiento y de hacer mover su cuerpo.

Este servicio se encuentra disponible en la página oficial de PAMI, y dentro de ella podemos encontrar una amplia variedad de cursos universitarios disponibles para los jubilados y pensionados.

Estos cursos son completamente gratuitos para jubilados y pensionados de PAMI, y ofrece posibilidades a lo largo de todo el país gracias a convenios entre la obra social y distintas universidades. Cada uno de los cursos tiene una inscripción en particular, e incluso los diversos estudios para jubilados de PAMI permite hacer consultas sobre las principales dudas.

Dentro de la oferta disponible en la actualidad, PAMI trabaja con 24 universidades de todo el país, y los cursos trabajan con mecánicas presenciales y virtuales.

Las opciones que tiene PAMI para jubilados afiliados, aparecen:

Artesanías

Danza

Derecho de las personas mayores

Gerontología

Gimnasia

Idioma

Literatura

Filosofía

Teatro

Yoga

PAMI tiene detallada una por una las posibilidades de estudios universitarios que tiene, dando a conocer datos importantes como: