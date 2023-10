Pagan 150 mil pesos al suertudo propietario de este billete de 10 pesos

El billete de 10 pesos no es el único caso porque los expertos en monedas y billetes afirman que existen más de estos objetos que pueden tener algún error de impresión o estar en desuso. Sin embargo, estos defectos pueden parecer negativos pero en realidad los hace valer una gran fortuna. El ejemplar de 10 pesos no es la excepción, porque entre los miles de billetes similares que circulan hay una con un rasgo particular.

La numismática es una práctica que se encarga del estudio y coleccionismo de las monedas y billetes. A partir de este, se recopilan, clasifican y catalogan estos artículos según su valor histórico o económico. El billete de 10 pesos forma parte de esto, pues gracias a un error de impresión, es vendido a un precio superior al valor nominal de los 10 pesos.