Padece fibrosis quística, es bioingeniera y está nominada a un premio internacional

Será por el desafío que ha representado para si misma superar sus problemas de salud al mismo tiempo que desarrollar sus múltiples intereses, estudiar y destacarse por su labor como bioingeniera, es que no siente igual que las demás personas las dificultades de la vida, las ve más bien como pruebas a superar.

Se la ve positiva, llena de vida y proyectos, que uno de sus mejores amigos creyó que la historia de Julieta, tanto personal como laboral, merecía un reconocimiento internacional.

Fue entonces que la nominó para los Globant Women Awards, una distinción internacional para mujeres en tecnología. El próximo mes se sabrá quienes son las personas seleccionadas, y ella tiene muchas esperanzas en integrar esa selección

Una vida condensada

En 26 años, Julieta ha cumplido más metas y se ha interesado en más temas que otras personas en muchos más tiempo de vida.

Por empezar, se recibió de bioingeniera a los 23 años, a una edad en la que muchos jóvenes no tienen demasiado claros sus intereses.

Julieta Carricondo portada.jpg

Actualmente, estudia una maestría, y viene trabajando en análisis de datos desde 2016. Pero también se ha interesado en la biotecnología, enfocada en la transición ambiental mundial. Obtuvo una beca internacional para estudiar e investigar en la Universidad de Granada, España, y participó como conferencista en el IV Congreso Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en Colombia.

Su búsqueda no se limita al trabajo y a la profesión: también hace deportes, escribe cuentos y toca la guitarra. Entre sus actividades, se ocupa de difundir y concientizar sobre su enfermedad, para que cada vez más gente la conozca y para estimular en diagnóstico temprano, que es una de las claves para mejorar la calidad y extender la esperanza de vida.

"Quizás la fibrosis quística pueda haber influido en la elección de mi carrera, porque la biotecnología puede mejorar la estadía de los pacientes en los hospitales. De hecho yo he pasado mucho tiempo internada, aunque soy muy rigurosa con mi tratamiento y actualmente, si tengo que llevar adelante una internación, trato de que sea domiciliaria" explicó.

Buscar el aprendizaje

No lo niega: su historia ha tenido pasajes complicados.

Julieta Carricondo III.jpg

A nadie le gusta vivir haciendo tratamientos, muchos médicos me decían, Julieta, tenés que hacer una vida normal. La verdad que los fibroquísticos no hacemos una vida normal. Pero esto también me ha traído beneficios

y en este aprendizaje que significa buscar lo positivo de lo negativo, destaca "el estar abajo, me hizo conocer cosas y personas lindas, que estando bien, no las hubiera conocido". entre esas personas, menciona a la gente que padece fibrosis quística y que se comunican a través de un grupo de WhatsApp.

Para nosotros, vivir la pandemia fue profundizar lo que siempre hacemos: usar barbijo, lavarnos frecuentemente las manos, para prevenir infecciones, lo vivimos como algo habitual

En esto de buscar las oportunidades que se abren paso en medio de las dificultades, Julieta ubica parte de su trabajo.

Mucha gente piensa que dentro de un periodo de tiempo no tan largo, la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas. Yo que trabajo en esto, puedo afirmar que no va a ser así

Lo que ella afirma, es que hay que apuntar a democratizar este conocimiento.

"Donde la inteligencia artificial haga pie, puede traer grandes beneficios al ser humano, para que el tiempo que pierde en cosas que pueda hacer una máquina, se puede invertir en potenciar sus capacidades".

Un trabajo sin género

Consultada acerca de la distinción para la que fue nominada, y específicamente al género en su ambiente de trabajo, Julieta manifestó que, si bien estadísticamente son menos las mujeres que se interesan en este tipo de profesiones, nunca ha tenido un problema o un trato diferencial por ser mujer.

En nuestro trabajo a nadie le importa a qué colectivo de género pertenecés, he trabajo con varones, mujeres, personas queer. Realmente nadie pone el valor eso, están realmente concentrados en resolver problemas relacionados con lo laboral, que en fijarse en esto

Para saber más sobre Julieta y votar su postulación, se puede hacer click aquí.