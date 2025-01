Otra familia sufrió el robo de una camioneta en Chile: apareció chocada en el desierto de Atacama

Para complicar aún más la situación, este martes por la mañana recibió un inesperado llamado de Carabineros informándole que su vehículo había sido encontrado en un accidente en el Desierto de Atacama, camino a Bolivia, con la patente cambiada por una chilena de otro robo. Según lo que le comentaron los policías que lo llamaron, es una modalidad común que saquen los vehículos robados para el mencionado país.

"Cuando me avisaron hoy -por este martes-, me dijeron que había tenido un accidente, casi me muero, porque no sabía ni a qué se refería, ni por qué. Así que fue todo bastante complicado", explicó Ramos a Diario UNO. En Argentina, el hombre trabaja de abogado y aseguró que junto a su esposa decidieron no volverse a Mendoza porque habían estado ahorrando todo el año para este viaje.