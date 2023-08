Obispo Alberto Bochatey: "La indemnización a las víctimas del Próvolo termina haciendo justicia"

►TE PUEDE INTERESAR: La Fiscalía pidió que Kumiko Kosaka sea condenada a 25 años de cárcel por abusos sexuales en el caso Próvolo

-Este acuerdo fue muy importante para nosotros porque nos permite terminar con este asunto, que se hizo larguísimo a través del tiempo. Nos agarró la pandemia y hubo dificultades de todo tipo, color y tamaño. Este acuerdo termina haciendo justicia.

-Como hombre de la Iglesia Católica, ¿qué reflexión hace de este caso a través del tiempo?

-Desde que a mí me designaron a cargo de este lío siempre estuve tratando de dialogar, de estar presente, de acercarnos aunque no siempre nos lo permitieron. Los abogados nunca quisieron que tomáramos contacto con las víctimas ni que tuviéramos relación. No te olvides del incidente que tuve en Mendoza, que nunca se aclaró ni se va a aclarar (se refiere al asalto que sufrió en San Agustín en agosto de 2019: él y otro religioso denunciaron que fueron maniatados por delincuentes y despojados de dinero de la institución) Siempre quisimos terminar con este tema desde lo judicial y lo humano

"No digo que este acuerdo sea motivo de alegría, porque esto no fue alegría para nadie, pero sí de satisfacción por haber cumplido con lo que nos habíamos propuesto: aclarar las cosas y que se hiciera justicia, de acuerdo a lo que dice la ley"

- ¿Cómo fue este proceso?

- Muy difícil. No te olvides de que al comienzo aparecieron no sé cuántos casos, creo que cientos de casos, pero terminaron siendo una veintena. Hubo muchas cosas en el medio que mejor ni revolverlas pero pudimos llegar a concluir un tema triste y desagradable para todo el mundo.

"Nadie discute que un solo caso (de abuso) ya es mucho"

Bochatey aclara que atiende a este periodista por una cuestión de "misericordia" y a continuación se queja amarga y severamente por el tratamiento periodístico del caso Próvolo. Incluso habla de tapas de diarios "crueles y mentirosas".

- Por eso yo no había vuelto a hablar con la prensa. Hasta ahora, que usted me llamó a mi teléfono personal.

imagen.png Alberto Bochatey.

Entonces, este cronista propone retomar el diálogo en nombre de esa misma misericordia de la que Bochatey hace gala. Como para volver al tema de las indemnizaciones a las víctimas de los abusos en el edificio que existió en Luján y que la Asociación Civil Obra San José le vendió a lamunicipalidad lujanina.

- El abogado Ernesto Lastra, en nombre de la Obra San José, explicó que el pago se hizo con el dinero (los $60 millones) de la venta de la sede del Próvolo, por cierto tan rápida y sorpresiva. Y que la suma total acordada incluyó hasta las costas del proceso, es decir los honorarios de los abogados.

- Ése fue otro tema que los periodistas trataron como unos hdp: la plata nunca salió de Mendoza. Lo que hicimos fue cambiarla de banco porque alguien tenía el número de cuenta y casi que lo estaban haciendo público. Además, enseguida vino la Justicia y nos embargó el 80%. Siempre estuvo ese dinero disponible y con eso se pagaron las indemnizaciones.

El enojo del interventor del Próvolo

Bochatey sigue enojado con la prensa que dio cuenta de los allanamientos en Luján, de las denuncias en los tribunales y del proceso judicial y de los juicios y de las condenas por los abusos sexuales en el Próvolo a alumnos hipoacúsicos.

Está indignado y aprovecha cada ocasión en la que puede para hacerlo saber con el tono y con palabras. "No me chupo el dedo: hubo mala intención. Sé de esto porque mi padre fue periodista en Buenos Aires y tuvo una revista de Economía".

En un momento, monseñor Bochatey quiere terminar la entrevista: "Mirá, hermano: dejémoslo acá. Yo tuve que comerme ese sambenito bien calladito cuando podría haber acudido al Inadi por algunos términos en los que se refirieron a mí. Por eso mi silencio de tantos años".

Entonces, este cronista le propone, otra vez, reencauzar el diálogo en el carril de la miserocordia, regla de juego que él mismo había propuesto.

- Le pido que considere que no todos los hombres somos responsables de los actos de algunos hombres que son parte de las instituciones, como la prensa o la Iglesia, entre otras. Yo mal podría considerarlo responsable de los abusos cometidos -y demostrados en la Justicia- por algunas personas que pertenecieron al Próvolo y a la Iglesia Católica, como los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho, o los civiles Jorge Bordón -el primer condenado- y el jardinero Armando Gómez...

- Ese tema siempre le preocupó a la Iglesia, por eso el Papa Francisco me designó para intervenir el Próvolo. Esto ya se va terminando y se va haciendo justicia.

El acuerdo económico con algunas víctimas del Próvolo

Los abusos sexuales en el Próvolo de Luján existieron. Así lo determinó la Justicia de Mendoza tras las condenas a Bordón, Corradi, Corbacho y Gómez en un juicio abreviado y un megajuicio.

imagen.png La Asociación Civil Obra San José admitió que debía indemnizar a las víctimas del Próvolo tras las condenas a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi (primero y tercero en la imagen) y al jardinero Armando Gómez.

Y frente a semejante cuadro de situación, súper legitimado por la confirmación de la Suprema Corte de Justicia, los abogados de la Asociación Civil Obra San José supieron que los juicios civiles en desarrollo y los que vendrían también tendrían sentencia adversa y conllevarían la obligación de pagar. Ahí se gestó el acuerdo transaccional. Con la aceptación de que dejar pasar el tiempo sería perder plata y con el beneficio de pagar a tiempo, incluso anticipándose a fallos de derrota.

Nadie quiere revelar cuánto pagó la Asociación Civil Obra San José a 17 víctimas del Próvolo. Por razones de seguridad. Claramente comprensible.

Sin embargo, quedó claro que la Asociación Civil Obra San José pagó a 12 víctimas que ya habían judicializado el reclamo indemnizatorio y a otras 5 que no. Para anticiparse a lo inevitable.

Las víctimas en cuestión tenían todo el derecho a ser indemnizadas por los daños sufridos en el Próvolo. Y eso también lo admitieron los abogados y el propio Bochatey.

Otras víctimas podrían desembocar en reclamos civiles. Muchos de ellos son parte importantísima del segundo megajuicio que está en desarrollo, que tendría sentencia penal en septiembre u octubre y que tiene en el banquillo de los acusados a las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, a la ex representante legal del Próvolo Graciela Pascual, y a otras seis mujeres que se desempeñaban como cocineras, psicólogas y administrativas.

En caso de haber condenas en este caso, más tarde o más temprano, por sentencia civil o mediante acuerdo de partes, la Asociación Civil Obra San José deberá volver a pagar a las víctimas.

