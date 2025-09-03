Inicio Sociedad obesidad
Obesidad en Argentina: casi 26 millones de personas la padecen por la mala calidad alimentaria

Especialistas en nutrición aseguran que en Argentina casi 26 millones de personas padecen obesidad o sobrepeso, y cuestionaron la falta de una dieta saludable en la Canasta Básica de Alimentos

Foto gentileza eldiario.es

La obesidad es una enfermedad crónica compleja en la que hay un exceso de grasa corporal acumulada que puede ser perjudicial para la salud. El desequilibrio entre las calorías consumidas y las gastadas, un estilo de vida sedentario y la falta de actividad física son las causas principales de esta afección que puede aumentar el riesgo de desarrollar otras enfermedades graves, como diabetes, enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer.

Un documento, elaborado por un equipo de especialistas encabezado por el licenciado Sergio Britos, durante el XXIII Congreso Argentino de Nutrición reveló que casi 26 millones de personas en el país padecen sobrepeso u obesidad y en ese sentido advirtió que la malnutrición se manifiesta en muchos casos por dietas insuficientes y poco diversas, principalmente durante la infancia y en los sectores de menores recursos.

El sistema alimentario argentino, según explicaron los expertos, produce un exceso de calorías pero con un alto déficit de nutrientes esenciales. Además, cuestionaron la falta de una dieta saludable en la Canasta Básica de Alimentos

La disponibilidad de alimentos con que se cuenta supera las 3.300 calorías y 120 gramos de proteínas por persona, aunque estas se concentran en algunos productos como granos, aceites y carnes, mientras que la producción de frutas, verduras, lácteos y legumbres resulta insuficiente.

Este deficit en la calidad alimenticia, sumada a los altos costos costo de los alimentos saludables, agrava la situación nutricional en el país. En tal sentido, el problema no es la falta de alimentos, según destacaron los especialistas, sino que pasa por los incentivos que determinan qué se produce y a qué precios se distribuye.

La inseguridad alimentaria alcanzó en 2024 al 35,5% de los niños y adolescentes, se alertó en el informe, y explicaron que esto significa que más de uno de cada tres chicos no tiene posibilidades de acceder de manera sostenida a los alimentos que necesita y lo poco que llega a su mesa familiar carece de calidad nutricional.

En otro punto del documento, se cuestionó el contenido de la actual Canasta Básica de Alimentos por no reflejar una dieta saludable y señaló graves limitaciones en los programas alimentarios vigentes, como el Plan AlimentAr y los comedores escolares.

Salud obesidad alimentos
Una dieta saludable rica en frutas y verduras aytudar&iacute;a a reducir los niveles de obesidad en la poblaci&oacute;n

Una dieta saludable rica en frutas y verduras aytudaría a reducir los niveles de obesidad en la población

Los especialistas también marcaron deficiencias en la implementación del Etiquetado Frontal de Alimentos, cuya eficacia se ve limitada por la falta de campañas educativas que le permitan al consumidor una buena elección de productos.

Los profesionales que elaboraron el informe concluyeron que es necesario un cambio estructural en las políticas públicas. En ese sentido indicaron que el necesario reducir los costos de los alimentos más nutritivos, mejorar la educación alimentaria y garantizar que las guías nutricionales se traduzcan en acciones concretas.

“La evidencia está disponible. La urgencia, también. Lo que falta es voluntad política para encarar un cambio estructural”, destacó el licenciado Britos.

