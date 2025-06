Nunca tendrás felicidad plena si no logras estas 5 cosas en tu vida

Si lo que buscas es la felicidad tienes que perdonar a tus padres por lo que hicieron y por lo que no hicieron. También por sus acciones erróneas sin intención y por aquellas que no supieron realizar y eran necesarias. Ellos hicieron lo que pudieron y mientras no los perdones seguirás peleando con los fantasmas de tu infancia.

2-Soltá el pasado

Lo que fue ya no es. Y lo que te duele, si lo arrastrás con vos, te envenena todos los días un poco sin dejarle lugar a la felicidad. Hay que aprender a hacer las paces con lo que no salió como lo planeaste y disfruta el momento pensando que lo mejor todavía puede llegar.

3-Basta de intentar complacer a todos

Nadie vino a esta vida a ser aprobado ni tiene por qué estar rindiendo examen todos los días. Todos vinimos a ser libres, pero lograr ser libres nos va a obligar a dejar gente en el camino. Por lo general se trata de gente que no suma y se convierte en un lastre en tu vida.

4-Valorá la soledad

Si no puedes disfrutar tu propia compañía entonces siempre estarás con alguien por miedo, no por amor.

5-Hacé las paces con vos mismo

Hay que permitirse hacer las paces con nuestros errores para que cicatricen nuestras heridas y con nuestras decisiones. Hasta que no dejes de castigarte la felicidad se te va a seguir escapando.

Consejos de autoayuda para ser feliz inundan la redes

Son cada vez más las personas que desde sus cuentas de redes sociales brindan consejos para ayudar a sus seguidores a tomar actitudes que redunden positivamente en sus vidas. Uno de los casos es el de las cosas que muchas personas hacen habitualmente, por lo que se mantienen pobres.

En el caso de los consejos para ser feliz, el video fue elaborado por el Tiktoker Daniel del Campo, quien en su canal propone "historias que te llegan al alma. Reflexión, nostalgia y verdad". Su video tuvo métricas increíbles.