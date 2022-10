Según la información oficial, en la noche de este sábado las colas en Horcones alcanzaban sobre la Ruta Nacional 7 unos dos kilómetros y medio de largo, llegando en un momento hasta el paraje Aconcagua.

Esta cantidad de vehículos se vio entorpecida en su retorno desde el vecino país en el cuello de botella que significa la aduana argentina, ubicada en la localidad de Horcones. La cola alcanzó más de 2,5 km, con más de 300 autos en fila.

Quien se hizo eco de esta incómoda situación fue el ex intendente de Luján de Cuyo y actual vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación Omar De Marchi. El lujanino de 56 años le apuntó al gobierno nacional, en un capítulo más de la guerra dialéctica entre Provincia y Nación por el tema del paso a Chile.

"Vergüenza ajena", tituló De Marchi su posteo en la red social del pajarit y agregó luego que "muchos me llamaron para contarme la odisea de ser rehén de la inoperancia pública en el paso Cristo Redentor. Ya no hay más excusas. Basta de tomarle el pelo a la gente. Cerca de 12 horas para pasar entre Chile y Argentina", dijo el hombre del PRO.

colas-horcones-291022-01 (1).jpg Además de las quejas por las demoras en Horcones, se sumaron las que apuntan a la clausura de los baños púbicos. Gentileza Osvaldo Valle

De Marchi se sumó a los entredichos entre dirigentes oficialistas provinciales, quienes cuestionan la política de administración aduanera del gobierno naciona. Este capítulo de la famosa "grieta" política ya ha tenido su otra versión con las quejas del gobernador Rodolfo Suárez, la respuesta de Juan Manuel Serrano y Lucas Ilardo, y el redoble de apuesta de la senadora nacional por Mendoza Mariana Juri.

A fines de septiembre el coordinador de Sistema Integrado Paso Cristo Redentor, Justo José Báscolo, anunció que con el inicio de la temporada de verano, la habilitación del servicio de trámite unificado, donde sólo se revisan los vehículos en la aduana del país al que se ingresa, se iba a agilizar la circulación del tránsito internacional.

colas-horcones-291022-02 (1).jpg En la foto se puede apreciar la extensa longitud de las colas de vehículos que esperaba este sábado hacer el trámite de aduana en el complejo Roque Carranza. Gentileza Osvaldo Valle

Sin embargo, Omar De Marchi, se despachó en su hilo de Twitter señalando que el problema "Se resuelve tomando decisiones y comprometiéndose con los resultados. Hay tecnología en el mundo para aplicar, con túnel scanner donde no es necesario que el pasajero se baje del auto. La culpa no es de los empleados, sino de los que toman decisiones (o no las toman)".

También fue crítico con un problema preocupante que existe en este momento en el complejo aduanero Roque Carranza, en Horcones. "Los baños públicos del complejo están clausurados. Parece una joda", posteó el lujanino, que también demandó que hay "desidia" en temas como las desactualizadas tarifas de peaje en el túnel Cristo Redentor.

