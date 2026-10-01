No son insectos: ¿qué son realmente los famosos bichos bolita?

Los bichos bolitas, por lo tanto, no son insectos; de hecho, su clasificación es más cercana a la de los cangrejos y los camarones.

Estos crustáceos pequeños respiran por branquias, por eso necesitan habitar lugares húmedos en la tierra, como barro o plantas recién regadas. No tienen pulmones y su aparato respiratorio necesita mantenerse fresco y húmedo.

Estos pequeños animales que solemos confundir con insectos se esconden generalmente en grupos, en espacios oscuros, miden alrededor de un centímetro, tienen siete pares de patas, hábitos nocturnos y un caparazón que mudan unas 5 veces en su vida. Pueden vivir hasta 3 años.

Los bichos bolira son crustáceos terrestres pequeños.

Los bichos bolita, cuando se sienten atacados o en peligro, se enrollan formando una bola perfecta. Esto es posible porque tienen un exoesqueleto fragmentado en partes móviles.

En cuanto a su alimentación, los insectos bolita (que no son insectos) sobreviven principalmente a base de materia vegetal muerta como hojas secas, ramas, madera podrida, raíces en descomposición, hongos, microorganismos, materia animal y, en algunos casos, comen plantas vivas.

¿Por qué los bichos bolita son tan importantes para la ecología?

Los bichos bolita funcionan en la naturaleza como excelentes descomponedores. Al alimentarse de materia orgánica muerta y materia orgánica, devuelven al suelo nutrientes vitales.

Algunos estudios sugieren que los insectos bolita eliminan de manera segura metales pesados del suelo como plomo, cadmio y arsénico. Esto favorece el crecimiento vegetal.

Características de este crustáceo

Cuando el bicho bolita aparece en poblaciones grandes, se puede volver una plaga y se come brotes tiernos o raíces jóvenes de plantas. En estos casos hay que controlar la plaga.