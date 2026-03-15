"No seas como yo": miró un eclipse sin protección y sufrió un daño irreversible en un ojo

No me di cuenta o simplemente pensé que no iba a ser gran cosa", confesó la protagonista. Sin embargo, los síntomas no tardaron en aparecer. A la mañana siguiente, al despertar, Bridget notó que algo andaba mal: al intentar leer mensajes en su teléfono, las palabras desaparecían.

Lo que sucedía es que su ojo izquierdo había desarrollado un punto ciego, que le impedía ver con claridad objetos cotidianos y señales de tránsito.

mujer, eclipse Esta mujer sufrió lo que se conoce como retinopatía solar.

El daño que sufrió esta mujer se conoce médicamente como retinopatía solar. Este fenómeno ocurre cuando la radiación intensa del Sol quema las células de la retina, específicamente en la mácula, que es la zona responsable de la visión central y detallada.

Lo más peligroso de esta lesión es que es indolora. Como la retina no tiene receptores de dolor, la persona no siente que se está "quemando" el ojo mientras mira el eclipse. El daño se manifiesta horas después, cuando el tejido ya ha sufrido una distorsión irreversible.

Recomendaciones para futuros eclipses

La experiencia de esta mujer sirve como un recordatorio vital de que nunca es seguro mirar al Sol sin protección, salvo en la brevísima fase de totalidad. Para proteger tu salud ocular, recordá siempre: