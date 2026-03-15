"No seas como yo": miró un eclipse sin protección y sufrió un daño irreversible en un ojo

El fenómeno astronómico que maravilla a millones de personas en todo el mundo dejó una marca imborrable, pero no de la forma esperada, en la vida de Bridget Kyeremateng. Lo que comenzó como una curiosidad de pocos segundos terminó en un diagnóstico médico devastador, luego de no seguir la recomendación de los expertos ante un eclipse.
La historia de esta mujer se remonta a un evento solar ocurrido hace seis años, pero su mensaje cobró una relevancia renovada tras el reciente eclipse de 2024.
La mujer que sufrió las consecuencias de no protegerse ante un eclipse
Según relató la joven en sus redes sociales, la tentación de observar el eclipse la llevó a mirar fijamente al Sol durante apenas 15 segundos. Estos fueron suficientes para dañar uno de sus ojos.
No me di cuenta o simplemente pensé que no iba a ser gran cosa", confesó la protagonista. Sin embargo, los síntomas no tardaron en aparecer. A la mañana siguiente, al despertar, Bridget notó que algo andaba mal: al intentar leer mensajes en su teléfono, las palabras desaparecían.
Lo que sucedía es que su ojo izquierdo había desarrollado un punto ciego, que le impedía ver con claridad objetos cotidianos y señales de tránsito.
El daño que sufrió esta mujer se conoce médicamente como retinopatía solar. Este fenómeno ocurre cuando la radiación intensa del Sol quema las células de la retina, específicamente en la mácula, que es la zona responsable de la visión central y detallada.
Lo más peligroso de esta lesión es que es indolora. Como la retina no tiene receptores de dolor, la persona no siente que se está "quemando" el ojo mientras mira el eclipse. El daño se manifiesta horas después, cuando el tejido ya ha sufrido una distorsión irreversible.
Recomendaciones para futuros eclipses
La experiencia de esta mujer sirve como un recordatorio vital de que nunca es seguro mirar al Sol sin protección, salvo en la brevísima fase de totalidad. Para proteger tu salud ocular, recordá siempre:
- Usar gafas ISO 12312-2: no sirven los anteojos de sol comunes ni radiografías.
- Supervisar a niños: son los más vulnerables a daños por su curiosidad natural.
- Evitar cámaras o binoculares sin filtros: el efecto "lupa" de estos dispositivos puede causar ceguera instantánea.