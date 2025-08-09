Inicio Sociedad argentina
No es el trigo: ¿Cuál es el cultivo que más exporta Argentina?

Desde los años 90 un cultivo ha sido vital para la Argentina, siendo el más exportado y ocupando relevante en el mundo. Te contamos de qué se trata

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
El cultivo que más exporta Argentina 

Históricamente Argentina ha sido un país que siempre ha estado muy ligado a su tierra y a la riqueza natural que esta ofrece. Entre varios de los cultivos que produce uno resalta por ser el que más se exporta. Pero no solo eso, esto nos posiciona top 3 en el mundo, es decir entre los mayores productores de ese cultivo. Te contamos de qué se trata.

Cuando hablamos de materia prima más exportada, no podemos dejar de pensar en la soja, el gigante de los cultivos argentinos y el motor silencioso de la economía agroindustrial del país.

Cultivo soja (1).jpg
El cultivo más exportado en Argentina

¿Cuál es el cultivo que más exporta Argentina?

La soja no solo es la materia prima más exportada, sino que también es un símbolo de la transformación agrícola que Argentina ha vivido en las últimas décadas. Su cultivo se extendió con fuerza desde los años 90. Lo que comenzó como un producto para alimentar ganado y generar aceite, se convirtió en un commodity global que Argentina domina gracias a su clima, suelo fértil y tecnología agrícola avanzada.

La soja se exporta principalmente en forma de poroto, aceite y harina, y sus principales destinos son China, la Unión Europea y países del sudeste asiático. Esta demanda internacional ha generado un impacto directo en la economía local, siendo fuente de ingresos millonarios, pero también ha traído desafíos ambientales y sociales que el país sigue tratando de equilibra.

dólar soja.jpg
Top tres en las exportaciones de soja

Los mayores exportadores de soja en el mundo

Es importante entender que, aunque la soja es la estrella, no está sola. Argentina también exporta otras materias primas como el maíz, el trigo y la carne, que complementan el portfolio agroexportador, pero la soja sigue siendo el gran motor por su volumen y valor.

Según el Statista, los mayores productores de soja son:

  • Brasil
  • Estados Unidos
  • Argentina
  • China
  • India

La soja es mucho más que un cultivo: es un reflejo de la Argentina que se abre al mundo, una puerta para la economía y un campo lleno de debates sobre desarrollo sustentable, innovación y futuro.

