No es el trigo: ¿Cuál es el cultivo que más exporta Argentina?

La soja se exporta principalmente en forma de poroto, aceite y harina, y sus principales destinos son China, la Unión Europea y países del sudeste asiático. Esta demanda internacional ha generado un impacto directo en la economía local, siendo fuente de ingresos millonarios, pero también ha traído desafíos ambientales y sociales que el país sigue tratando de equilibra.

dólar soja.jpg Top tres en las exportaciones de soja

Los mayores exportadores de soja en el mundo

Es importante entender que, aunque la soja es la estrella, no está sola. Argentina también exporta otras materias primas como el maíz, el trigo y la carne, que complementan el portfolio agroexportador, pero la soja sigue siendo el gran motor por su volumen y valor.

Según el Statista, los mayores productores de soja son:

Brasil

Estados Unidos

Argentina

China

India

La soja es mucho más que un cultivo: es un reflejo de la Argentina que se abre al mundo, una puerta para la economía y un campo lleno de debates sobre desarrollo sustentable, innovación y futuro.