No es diamante ni oro: este es el mineral más raro del mundo

Un hallazgo más caro que el oro

mineral.jpg Este mineral es más raro que el oro y otras piedras preciosas.

La historia dio un giro inesperado cuando Thu, tras pulir la piedra, notó características diferentes a cualquier otra gema conocida. Intrigado por su descubrimiento, envió la muestra al Laboratorio del Instituto Gemológico de América en Bangkok, Tailandia. Los expertos confirmaron sus sospechas: se trataba de una nueva especie mineral.

"Este es el primero en el mundo. No se encuentra en otros países", explicó Thu al periódico The Myanmar Times en 2016. "Al examinarla, determiné que no era como ninguna otra gema que hayamos encontrado jamás".

El mineral, bautizado como kyawthuite en honor a su descubridor, mide apenas 5,8 por 4,58 por 3 milímetros. Los análisis revelaron que su composición química corresponde a bismuto antimonato, con una fórmula Bi3+Sb5+O4, una estructura molecular jamás vista en la naturaleza hasta entonces.

Las pistas de su origen

piedra preciosa.jpg

Los geólogos que estudiaron la muestra encontraron evidencias importantes sobre su formación. La piedra presenta inclusiones en forma de tubos huecos, conocidas como venas en escalón, producto de tensiones durante su cristalización. Estas marcas prueban su origen natural, descartando cualquier posibilidad de una creación sintética.

El análisis químico detectó trazas de titanio, niobio, tungsteno y uranio, elementos típicamente presentes en pegmatitas, rocas volcánicas comunes en la región del hallazgo. Las investigaciones en laboratorio demostraron que los cristales de bismuto antimonato se forman a temperaturas similares a las del magma en proceso de enfriamiento.

►TE PUEDE INTERESAR: El descubrimiento del siglo sacude las costas de Florida

Actualmente, el único ejemplar conocido de kyawthuite se conserva en el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Su valor se considera incalculable, especialmente si se compara con el painita, el segundo mineral más raro del mundo, cotizado entre 50.000 y 60.000 dólares por quilate.