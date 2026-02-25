Los aeropuertos son construcciones fundamentales en el mundo actual. Ingregan regiones lejanas, impulsan economías y facilitan el turismo. Hoy un país de Asia desafía los límites con una estructura sin precedentes.
No es China: comienza la construcción del aeropuerto más grande de Asia con una capacidad de 12 millones
La construcción de este aeropuerto es el reflejo de un país en expansión. En sus pistas no solo despegarán aviones, sino también una nueva etapa de conexión.
Este gigante de Asia esta realizando un proyecto que no solo busca conectar destinos, sino redefinir el rol de de este país en el mapa aéreo mundial. Te contamos donde este aeropuerto.
En la ciudad de Jewar, cerca de Nueva Delhi en India, ese límite comienza a transformarse en una puerta. Allí se construye el Noida International Airport. Este aeropuerto, ubicado en el estado de Uttar Pradesh, fue diseñado como una construcción de escala monumental.
Más allá de su tamaño, el aeropuerto responde a una necesidad concreta. La región de Nueva Delhi experimenta un crecimiento acelerado del tráfico aéreo, y el nuevo aeropuerto permitirá aliviar la presión sobre el actual aeropuerto Indira Gandhi, facilitando el transporte de pasajeros y mercancías. Además, la construcción fue concebido bajo estándares ambientales modernos y busca convertirse en uno de los primeros aeropuertos de India con emisiones netas cero, marcando un cambio hacia una infraestructura más sostenible.
¿Cómo será este aeropuerto?
La escala física de esta construcción también impresiona:
- El aeropuerto ocupa más de 1.300 hectáreas solo en su primera fase, y su expansión futura incluirá hasta seis pistas de aterrizaje, instalaciones de carga y nuevas terminales.
- Este diseño permitirá gestionar cientos de miles de vuelos cada año, consolidando a la región como un centro logístico estratégico.
- La inversión total supera los 29.000 millones de rupias, reflejando la magnitud de una obra pensada para las próximas décadas.
En su primera fase, esta construcción, tendrá capacidad para recibir alrededor de 12 millones de pasajeros por año, con una pista de 3,9 kilómetros y una terminal moderna preparada para vuelos nacionales e internacionales. Pero esto es solo el comienzo. El proyecto completo se desarrollará en cuatro etapas y, una vez finalizado, podrá manejar hasta 70 millones de pasajeros anualmente, colocándolo entre los aeropuertos más grandes del mundo y uno de los más importantes de Asia.
Las operaciones comenzarán de forma gradual, con vuelos nacionales primero y servicios internacionales previstos poco después, conectando ciudades clave como Mumbai, Dubái y Singapur. Esto transformará el aeropuerto en una puerta directa entre India y el resto del mundo.