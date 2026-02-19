No es China: el país de Asia que construye estadio más grande del mundo para 135.000 personas

Con 135.000 asientos, este estadio busca superar a los recintos más grandes del mundo hasta ahora, como el Rungrado 1st of May Stadium en Corea del Norte y el Narendra Modi Stadium en India, que ostentan cifras de capacidad menores. Además, la obra tendrá un techo retráctil de gran envergadura y se diseñará con tecnología avanzada para usos múltiples, desde fútbol hasta eventos culturales y conciertos.

Estadio por Asia (1)

Cómo será este estadio único

Este estadio no es únicamente un estadio aislado, sino el centro neurálgico de un desarrollo urbano y deportivo mayor: el denominado Olympic Sports Urban Area, una expansión planificada con una inversión estimada en más de US$35.000 millones. Este complejo incluirá, además del estadio, infraestructuras complementarias y servicios destinados a elevar la posición de Vietnam en el mapa internacional de eventos deportivos.

La construcción formal comenzó a fines de diciembre de 2025, con la ceremonia de colocación de la primera piedra, y los responsables del proyecto han establecido agosto de 2028 como la fecha prevista para la finalización del estadio.

Más allá de su magnitud física, este megaproyecto tiene implicaciones deportivas, económicas y culturales. Por un lado, sitúa a Vietnam en una lista muy reducida de países capaces de albergar grandes eventos internacionales, desde finales de torneos de fútbol hasta actividades de alcance global, con potencial para atraer turismo y reforzar su visibilidad en el deporte mundial.

Por otro lado, la construcción también forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo urbano que busca integrar infraestructura moderna con identidad local, conectando tradición y modernidad en una obra que pretende trascender su función deportiva.