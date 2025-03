Según explicaron los expertos del Instituto Schmidt Ocean, "la presión inmensa y las temperaturas gélidas, aunque representan obstáculos insuperables para amantes de la tierra como los humanos, permiten a algunos animales tener metabolismos muy lentos y alcanzar proporciones gigantescas".

Las arañas marinas gigantes dominan el paisaje submarino polar. Estos artrópodos marinos resultan particularmente abundantes en las regiones polares, donde las bajas temperaturas facilitan un metabolismo más lento. Este ritmo pausado permite que crezcan hasta dimensiones sorprendentes, convirtiéndose en verdaderos colosos de las profundidades.

El descubrimiento de estos ejemplares no constituye un hecho aislado. Actualmente se conocen aproximadamente 1.500 especies de arañas marinas en todo el mundo, con tamaños que varían desde pocos milímetros hasta el de una bandeja de servir. Los científicos creen que existen muchas más especies aún por identificar, ya que solo han catalogado el 10% de la vida oceánica.

Las arañas marinas más grandes frecuentan rangos de profundidad entre 2.200 y 4.000 metros, según datos del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey. A diferencia de sus primas terrestres, no tejen telas ni construyen madrigueras. En cambio, utilizan una estructura bucal especializada, llamada probóscide, para succionar presas como anémonas marinas, medusas y otros invertebrados.

El reciente video forma parte de una misión científica ambiciosa. Pilotos de vehículos operados remotamente capturaron las imágenes durante la expedición a las Islas Sandwich del Sur, organizada por el Instituto Schmidt Ocean, con el objetivo de localizar y describir nuevas especies en estas aguas gélidas.

Las Islas Sandwich del Sur representan uno de los lugares más remotos del planeta. Esta cadena de islas volcánicas cercanas a la Antártida alberga ecosistemas únicos prácticamente inexplorados hasta ahora. La lejanía y las condiciones extremas convierten estos territorios submarinos en verdaderos laboratorios naturales para estudiar adaptaciones evolutivas extraordinarias.

La presión y temperatura extremas en estas profundidades crean condiciones que resultan letales para muchos organismos, pero estos picnogónidos gigantes evolucionaron para prosperar en tales ambientes hostiles. Su existencia demuestra la increíble capacidad adaptativa de la vida.

El instituto no especificó la especie exacta de la araña marina mostrada en el video, lo que sugiere que podría tratarse de un espécimen aún no clasificado científicamente. Este tipo de hallazgos evidencia cuánto queda por aprender sobre la biodiversidad marina profunda.

