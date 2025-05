Ni suavizante ni perfume: el truco infalible para que tus sábanas huelan siempre perfumadas

sábanas de cama.jpg Mantener la higiene de tus sábanas es importante para un descanso seguro

El truco para mantener las sábanas con rico perfume

El truco se basa en utilizar bolsitas de té de lavanda o manzanilla. Estas hierbas poseen propiedades aromáticas que ayudan a mantener un perfume fresco y relajante. Lo único que tienes que hacer es dos o tres bolsitas de té secas dentro de las fundas de las almohadas o entre las sábanas dobladas en tu armario.

Para que no ocurra ningún accidente, puedes sacar los ingredientes de las bolsitas de té y ponerlos en bolsitas de tela que no se rompen. Así, cada vez que las uses, el suave aroma se impregnará en la tela de las sábanas.

Otra alternativa fácil y eficaz es rociar ligeramente la ropa de cama con agua destilada mezclada con unas gotas de aceite esencial de tu preferencia, como lavanda o eucalipto. Rocía esta mezcla sobre las sábanas antes de hacer la cama y deja que se seque al aire.