Ni romero ni laurel: cuáles son las plantas que debemos tener en la cocina para atraer dinero, según el Feng Shui

El Feng Shui revela que la cocina es el lugar sagrado de cualquier hogar. Al ser el espacio donde se preparan los alimentos que sustentan a la familia, se considera un símbolo directo de la capacidad de generar y retener riqueza. Por ello, armonizar este ambiente con elementos naturales, como plantas, es fundamental para asegurar que la prosperidad fluya sin obstáculos, algo que nos permitirá atraer dinero.
Habitualmente se recomienda tener romero o laurel en la cocina para atraer este tipo de energías. Sin embargo, no son las únicas plantas que pueden ayudarnos en este propósito.
Feng Shui: cuáles son las mejores plantas para atraer dinero
La incorporación de plantas en la cocina va mucho más allá de una decisión estética o culinaria. Se trata de un recurso simbólico para equilibrar los elementos de fuego y agua que conviven en este sector.
Al elegir variedades pequeñas y de fácil mantenimiento, no solo aportamos frescura al aire, sino que activamos puntos energéticos que invitan a la abundancia a instalarse en nuestra casa.
En este sentido, una planta sugerida por el Feng Shui es la albahaca. Reconocida por su fragancia inconfundible, la filosofía asiática de origen taoísta la califica como un poderoso imán de protección y éxito.
Al colocar una maceta con albahaca cerca de la ventana de la cocina, permitimos que la luz solar potencie su energía. Además de tenerla siempre a mano para tus recetas, su presencia actúa como un catalizador que dinamiza la entrada de dinero al hogar.
Otra de las plantas sugeridas es la menta, vinculada directamente con la renovación de las energías estancadas y la claridad mental necesaria para tomar buenas decisiones financieras. En la cocina, la menta ayuda a atraer vibraciones positivas y se asocia con la salud y el equilibrio entre los miembros de la familia.
Su capacidad de crecimiento rápido y vigoroso es un reflejo simbólico de cómo debe expandirse la prosperidad en una casa armonizada. Si la cuidamos bien y evitamos que sus hojas se marchiten, será un talismán para el dinero.
En consecuencia, bajo los principios del Feng Shui, mantener estas plantas sanas y vibrantes es la mejor forma de asegurar que la armonía y la riqueza siempre encuentren el camino hacia nuestro hogar.