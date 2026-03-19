Ni romero ni laurel: cuáles son las plantas que debemos tener en la cocina para atraer dinero, según el Feng Shui

Al elegir variedades pequeñas y de fácil mantenimiento, no solo aportamos frescura al aire, sino que activamos puntos energéticos que invitan a la abundancia a instalarse en nuestra casa.

En este sentido, una planta sugerida por el Feng Shui es la albahaca. Reconocida por su fragancia inconfundible, la filosofía asiática de origen taoísta la califica como un poderoso imán de protección y éxito.

Al colocar una maceta con albahaca cerca de la ventana de la cocina, permitimos que la luz solar potencie su energía. Además de tenerla siempre a mano para tus recetas, su presencia actúa como un catalizador que dinamiza la entrada de dinero al hogar.

albahaca La albahaca debe estar siempre en la cocina para poder atraer dinero, según el Feng Shui.

Otra de las plantas sugeridas es la menta, vinculada directamente con la renovación de las energías estancadas y la claridad mental necesaria para tomar buenas decisiones financieras. En la cocina, la menta ayuda a atraer vibraciones positivas y se asocia con la salud y el equilibrio entre los miembros de la familia.

Su capacidad de crecimiento rápido y vigoroso es un reflejo simbólico de cómo debe expandirse la prosperidad en una casa armonizada. Si la cuidamos bien y evitamos que sus hojas se marchiten, será un talismán para el dinero.

menta, planta La menta es una planta que atrae dinero.

En consecuencia, bajo los principios del Feng Shui, mantener estas plantas sanas y vibrantes es la mejor forma de asegurar que la armonía y la riqueza siempre encuentren el camino hacia nuestro hogar.