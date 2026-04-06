Ni pesas, ni bandas elásticas: el sencillo ejercicio con el que las mujeres dejan atrás el parto

El periodo del postparto es una etapa de redescubrimiento físico y emocional. Muchas mujeres sienten la presión de recuperar su forma física rápidamente, pero la realidad es que el cuerpo necesita una estrategia inteligente, no agresiva. Para eso, existe un ejercicio que destaca.
Tras el parto, la musculatura profunda, especialmente el transverso abdominal, queda debilitada. Este ejercicio ayuda a reclutar estas fibras, actuando como una faja natural que devuelve los órganos a su lugar y estabiliza la pelvis.
Plancha abdominal, un ejercicio beneficioso luego del parto
Este ejercicio es fundamental porque no busca "quemar" el abdomen con repeticiones infinitas, sino estabilizarlo nuevamenta para recuperar la figura.
Al no haber impacto (saltos) ni flexiones excesivas del tronco (crunches), con este ejercicio se reduce el riesgo de presión hacia abajo, protegiendo una zona sensible tras dar a luz.
Para una madre reciente, el tiempo es oro. Un par de minutos de plancha bien ejecutados equivalen a largas sesiones de otros ejercicios menos efectivos.
Justamente, la realización de este ejercicio ayuda a dejar atrás a la "postura de mamá" (hombros adelantados por cargar al bebé), fortaleciendo la espalda alta y los hombros.
Como puedes ver, recuperar la fuerza tras el parto no requiere un gimnasio equipado. Con paciencia, consciencia respiratoria y la sencillez de una plancha, las mujeres pueden reconstruir sus fuerzas, incluso desde casa.
Una advertencia necesaria
Aunque es un ejercicio excelente, no todas las mujeres pueden lanzarse a la plancha clásica de inmediato. La clave es la progresión:
- El test de la diástasis: si sufres de diástasis abdominal (una separación excesiva de los rectos), una plancha frontal puede ser contraproducente si no se controla la presión interna. En estos casos, se recomienda empezar con planchas laterales o inclinadas (apoyando las manos en una mesa o sofá).
- La regla del "vulto": si al hacer el ejercicio notas que tu abdomen sale hacia afuera en forma de "cono", detente. Tu faja abdominal aún no está lista para esa carga.
- Consulta profesional: antes de iniciar cualquier rutina tras el parto, es vital acudir a un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico.