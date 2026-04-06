Ni pesas, ni bandas elásticas: el sencillo ejercicio con el que las mujeres dejan atrás el parto

Al no haber impacto (saltos) ni flexiones excesivas del tronco (crunches), con este ejercicio se reduce el riesgo de presión hacia abajo, protegiendo una zona sensible tras dar a luz.

Para una madre reciente, el tiempo es oro. Un par de minutos de plancha bien ejecutados equivalen a largas sesiones de otros ejercicios menos efectivos.

ejercicio, mujeres La realización de este ejercicio ayuda a dejar atrás la famosa postura de mamá.

Justamente, la realización de este ejercicio ayuda a dejar atrás a la "postura de mamá" (hombros adelantados por cargar al bebé), fortaleciendo la espalda alta y los hombros.

Como puedes ver, recuperar la fuerza tras el parto no requiere un gimnasio equipado. Con paciencia, consciencia respiratoria y la sencillez de una plancha, las mujeres pueden reconstruir sus fuerzas, incluso desde casa.

Una advertencia necesaria

Aunque es un ejercicio excelente, no todas las mujeres pueden lanzarse a la plancha clásica de inmediato. La clave es la progresión: