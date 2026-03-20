Ni el mediodía, ni la tarde: la hora exacta en la que poner el lavarropas sale casi gratis

Durante estas horas, la red eléctrica está bajo máxima presión y, en muchos esquemas tarifarios, el costo del kWh es significativamente más elevado. Lavar a las 7 de la tarde, cuando todos están con la TV o el aire, es claramente un error.

Si buscás que el uso de tu lavarropas sea casi imperceptible en la factura, la respuesta está en el reloj: la hora ideal es entre las 00:00 y las 08:00 de la mañana. Este período, conocido como "horario valle", es cuando la demanda general de energía cae al mínimo.

ropa lavarropas.jpg Lavar la ropa durante la madrugada es un acierto.

Programar tu lavarropas para que termine su ciclo justo antes de que te despiertes puede reducir el costo operativo del aparato hasta en un 40%. Un dato que no muchas personas conocen.

Consejos para ahorrar energía