Llegar a fin de mes con la cuenta de luz en verde se ha convertido en un desafío logístico para cualquier hogar. Entre todos los electrodomésticos de nuestra casa, el lavarropas es uno de los que más impacto tiene en la factura eléctrica, especialmente si se usa en los horarios de mayor demanda.
Ni el mediodía, ni la tarde: la hora exacta en la que poner el lavarropas sale casi gratis
Este período, conocido como "horario valle", es cuando la demanda general de energía cae al mínimo. ¿A qué hora programar el lavarropas?
Sin embargo, existe una ventana de tiempo estratégica en la que el consumo de energía se traduce en un ahorro real, y lo cierto es que es algo que muchos desconocen.
A qué hora poner el lavarropas para ahorrar energía
La mayoría de las familias suelen aprovechar el mediodía o el regreso del trabajo por la tarde para poner en marcha el lavarropas. Lo que pocos tienen en cuenta es que estos momentos coinciden con los picos de demanda.
Durante estas horas, la red eléctrica está bajo máxima presión y, en muchos esquemas tarifarios, el costo del kWh es significativamente más elevado. Lavar a las 7 de la tarde, cuando todos están con la TV o el aire, es claramente un error.
Si buscás que el uso de tu lavarropas sea casi imperceptible en la factura, la respuesta está en el reloj: la hora ideal es entre las 00:00 y las 08:00 de la mañana. Este período, conocido como "horario valle", es cuando la demanda general de energía cae al mínimo.
Programar tu lavarropas para que termine su ciclo justo antes de que te despiertes puede reducir el costo operativo del aparato hasta en un 40%. Un dato que no muchas personas conocen.
Consejos para ahorrar energía
- Lavado en frío: el 90% de la energía que consume un lavarropas se destina a calentar el agua. Lavar a $20\degree C$ o con agua fría es suficiente para la ropa diaria y protege las fibras textiles.
- Carga óptima: evitá los lavados a media carga. Esperar a completar el tambor optimiza tanto el uso de agua como de electricidad.
- Mantenimiento del filtro: un filtro sucio obliga a la bomba de desagote a trabajar el doble, consumiendo más recursos de lo necesario.