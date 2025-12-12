Ni China ni Estados Unidos: el país con la fábrica de autos más grande del planeta Tierra

Cuando pensamos en fábricas gigantescas China u Estados Unidos aparece en nuestra mente. Pero la fábrica de autos más grande del planeta Tierra no está en ninguno de estos dos potencias.
Este gigantesco centro industrial ocupa alrededor de 5.000.000 metros cuadrados (equivalente a unas 54 millones de pies cuadrados), una superficie suficiente para albergar múltiples plantas, líneas de montaje, logística, infraestructura de apoyo y servicios internos. Te contamos en qué lugar del planeta Tierra se encuentra esta fábrica.
Ni en China ni en Estados Unidos: la fábrica de autos más grande del planeta Tierra, 10 coches por segundo
Según Autocosmos el complejo del Hyundai Motor Company en Ulsan, en Corea del Sur, es considerado el complejo automotriz de mayor envergadura del planeta Tierra cuando se analizan su escala y producción integradas.
Dentro de la fábrica funcionan varias plantas de producción, no sólo se ensamblan automóviles, sino también se fabrican motores, transmisiones y otros componentes esenciales. Además, la planta cuenta con su propia infraestructura de servicios (hospital, estaciones de seguridad, logística interna y todo el soporte necesario) lo que la asemeja más a una pequeña “ciudad industrial” que a una fábrica tradicional.
La fábrica en cifras
En términos de producción, Ulsan registra cifras sorprendentes:
- puede fabricar más de 1,5 millones de vehículos al año, con un ritmo de producción tal que representa uno de los mayores volúmenes de fabricación automotriz del planeta Tierra.
- Este complejo gigantesco no sólo tiene una relevancia por su tamaño, sino también por su eficiencia productiva y su integración vertical: desde el estampado de carrocerías, motor, ensamblado final, hasta logística y distribución
- fabrican un total de 16 modelos que son exportados a 200 países
- tiene una capacidad de producir 2.1 millones de motores anualmente
- en términos prácticos el área de la planta de 5.050.000 metros cuadrados y puede ser cubierta por 8.5 millones de automóviles
- cada 12 meses de producción utiliza más de mil millones de toneladas de acero
- emplea a 34.000 trabajadores
- se plantaron 500.000 de árboles para cercar la fábrica