Ni China ni Estados Unidos: el país con la fábrica de autos más grande del planeta Tierra

Este gigantesco centro industrial ocupa alrededor de 5.000.000 metros cuadrados (equivalente a unas 54 millones de pies cuadrados), una superficie suficiente para albergar múltiples plantas, líneas de montaje, logística, infraestructura de apoyo y servicios internos. Te contamos en qué lugar del planeta Tierra se encuentra esta fábrica.

Planta (3)

Ni en China ni en Estados Unidos: la fábrica de autos más grande del planeta Tierra, 10 coches por segundo

Según Autocosmos el complejo del Hyundai Motor Company en Ulsan, en Corea del Sur, es considerado el complejo automotriz de mayor envergadura del planeta Tierra cuando se analizan su escala y producción integradas.