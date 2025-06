Ni bicicleta ni natación: el simple ejercicio que tonifica todo el cuerpo y mejora la salud cardiovascular

El simple ejercicio para bajar de peso y tonificar el cuerpo

Según una investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition, caminar nos permitirá bajar de peso. Esto no es una novedad, ya que todos lo saben. Sin embargo, el estudio asegura que para tonificar el cuerpo y encontrar beneficios cardiovasculares, entre otros, se necesitará añadir peso a la caminata, incrementando el nivel de dificultad.

En consecuencia, los profesionales sugieren caminar con peso extra. Por ejemplo, puedes colocarte una mochila con una botella con agua o libros, logrando así un equivalente a 5 o 10 kilos. También puedes utilizar pesas para tobillos o muñecas, ya que son cómodas y fáciles de llevar.