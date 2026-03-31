Ni bíceps ni tríceps: el ejercicio apto para principiantes que ayuda a fortalecer los brazos en 30 días

Para quienes recién comienzan, las variantes en pared o con apoyo de rodillas son las más recomendadas. Estas opciones permiten fortalecer el pectoral de manera efectiva sin generar una sobrecarga excesiva al inicio del proceso.

La transición desde versiones sencillas hasta la flexión clásica garantiza un desarrollo muscular seguro. Este camino gradual es la mejor estrategia para prevenir lesiones y fomentar la disciplina en la práctica diaria.

Además, es cierto también que un principiante puede proponerse realizar entre 5 y 20 repeticiones, ajustando el volumen según su edad y estado previo. Lo fundamental es que la intensidad sea acorde al punto de partida para evitar el agotamiento. En otro orden de las palabras, la cantidad no será lo importante, sino la calidad del ejercicio en sí, con buena ejecución.

flexiones de brazo ejercicio Este ejercicio es apto para todas las edades.

Para hacer flexiones en pared, el ejercicio tendrá que ejecutarse de la siguiente manera:

Colocarte frente a una pared, a 2 pasos de distancia.

Separar los pies a la anchura de los hombros.

Apoyar las manos en la pared, de forma que la posición de mano-muñeca-hombro, formen un ángulo de 90 grados en el momento que hagamos el gesto de flexión, acercándonos lentamente con la frente hacia la pared.

Volver a la posición inicial y repetir este movimiento varias veces que creamos necesario.

Para hacer flexiones en el piso, la técnica se caracteriza por apoyar las rodillas sobre una esterilla:

Colocar las manos en el suelo, debajo de los hombros y tratar de acercar la frente al suelo manteniendo el control del movimiento.

Luego subir, siempre con la espalda recta.

Hacer tantas repeticiones como creamos necesario.

De esta forma, en pocas semanas notarás cambios rotundos en tus brazos. Al cabo de un mes, verás que podrás realizar flexiones tradicionales, sin necesidad de apoyarte en la pared o en el piso.