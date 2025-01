Netflix: la serie nórdica que se inspiró de un doble crimen real que tardó 16 años en resolverse

el rastro.jpg "The breakthrough" tiene 4 episodios.

"Este tenso drama se basa en un libro de no ficción sobre el segundo caso de asesinato más grande en la historia de Suecia, el cual se resolvió en una investigación genealógica", señala la descripción disponible en Netflix. La serie gira en torno a un impactante doble homicidio que queda sin resolver durante 16 años, hasta que un detective se asocia con un genealogista para atrapar al asesino antes de que se convierta en un caso sin resolver.

La serie de Netflix se inspira en la novela "The Breakthrough: How the genealogist solved the double murder in Linköping", escrita por la periodista Anna Bodin y el experto en genealogía Peter Sjölund. A su vez, el libro está basado en el caso real del asesinato de un niño de 8 años y de una mujer. Si te atrapan los thrillers policiales, explora esta opción que se ha vuelto popular en la plataforma de la N.

