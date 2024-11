Netflix acaba de estrenar la nueva película navideña de Lindsay Lohan

Netflix-Nuestro-secretito.jpg

Nuestro secretito es protagonizada por Lindsay Lohan, Ian Harding y Kristin Chenoweth. La dirección estuvo a cargo de Stephen Herek y guionada por Hailey DeDominicis.

La producción fue de la N roja junto a Savage Production Rentals, Capital Arts Entertainment y la distribución es del propio Netflix.

Netflix: de qué trata la película Nuestro secretito

El gigante del streaming Netflix realiza una breve reseña en su plataforma de la película Nuestro secretito y cuenta que después de descubrir que sus parejas actuales son hermanos, dos exnovios despechados deben pasar Navidad bajo el mismo techo… y ocultar su pasado amoroso.

Netflix-Nuestro-secretito-1.jpg

Mientras que el resumen oficial del filme dice que dos ex parejas, cada una lidiando con sus propias frustraciones y desilusiones, se ven forzadas a pasar las Navidades juntas bajo el mismo techo tras enterarse de que sus actuales parejas son, sorprendentemente, hermanos.

Esta revelación, que debería haber sido un motivo de celebración, se convierte en una fuente de tensión y malestar, ya que cada uno de ellos debe enfrentar no solo sus recuerdos del pasado, sino también las dinámicas incómodas que surgen de la situación. Mientras intentan mantener las apariencias ante las familias, los ex amantes se ven envueltos en viejas rencillas y emociones no resueltas.

Netflix-Nuestro-secretito-2.jpg

A medida que se desarrollan las festividades, los encuentros incómodos y los recuerdos del pasado hacen que ambos ex parejas reconsideren sus decisiones y lo que realmente desean en sus vidas. En medio de la confusión, la atmósfera navideña, con su aire de esperanza y renovación, también les brinda la oportunidad de reflexionar sobre sus relaciones actuales y pasadas, cuestionando si realmente han dejado atrás lo que una vez compartieron.

Reparto de Nuestro secretito, la nueva película de Netflix

Lindsay Lohan (Avery)

Ian Harding (Logan)

Kristin Chenoweth (Erica)

Tim Meadows (Stan)

Jon Rudnitsky (Cameron)

Henry Czerny (Mitchell)

Judy Reyes (Margaret)

Chris Parnell (veterinario)

Katie Baker (Cassie)

Netflix: tráiler de la película Nuestro secretito

Embed - Nuestro Secretito | Tráiler Oficial | Netflix

Dónde ver Nuestro secretito según la zona geográfica