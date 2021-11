Natalie Pérez aportó su voz y su presencia para el evento solidario

Natalie Perez2.jpeg

Ornella Ferrara fue la encargada de presentar a Natalie y se sumó en la conducción a la Donatón. "Viste que todos en algún momento recibimos una mano de alguien, o una persona nos ayudó, ¿quién te estiró esa mano a vos?", le preguntó la conductora de "Pará todo!" (de lunes a viernes, a las 17.30, por El Siete). "En primer lugar mi familia, mis amigos. Por ahí me pasa que necesito que me den ese empujón y siempre hay alguien. Por ahí, o en este caso muchos se preguntarán, ¿Qué hago? ¿Dono o no dono? Y sí, dale. Doná, da tu mano", respondió muy fresca y sencilla.

Natalie tuvo un gran éxito con su última canción llamada "Tus Besos", y estuvo acompañada del reconocido reggaetonero Guaynaa. La canción tiene más de un millón de reproducciones en YouTube aunque eso a la artista mucho no le significa. "Los números son un poco locos, me guio más porque me gustó hacer la canción, la disfrute y la hicimos con amor tratando de dejar un lindo mensaje", respondió, agregando que eso es lo que busca en sus composiciones.

"Me inspiran las experiencias de vida, las historias que conocemos y que nos cuentan. Todos coincidimos en lo mismo, en un amor, un desamor o un amor tóxico. A todos atravesamos en algún momento", explicó antes de cantar "Algo tiene", su primer canción.

Tras el aplauso de todos los presentes e invitando a todos a donar, Natalie cerró su participación en la Donatón.