Este proyecto no es un río natural, sino un sistema de infraestructura integrado que combina canales a cielo abierto, sifones, túneles y conducciones hidráulicas diseñado para transportar y redistribuir agua.

Cinturón Hídrico de Ceará (Cinturão das Águas do Ceará, CAC) (1)

Mueven toneladas de tierra y crean un río 145 kilómetros que lleva agua al desierto más seco de la región

La obra se desarrolla en el estado de Ceará, en el corazón del Nordeste brasileño, una región marcada por variaciones climáticas extremas y recurrentes períodos de sequía. El proyecto forma parte del Cinturón Hídrico de Ceará (Cinturão das Águas do Ceará, CAC), un ambicioso esfuerzo por asegurar el abastecimiento de agua a zonas interiores donde la lluvia no es suficiente para garantizar suministro estable.