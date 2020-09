La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que son “muy probables” dos millones de muertes por coronavirus si el mundo no toma acciones colectivas de envergadura contra la pandemia. "Si no hacemos todo lo posible, el número del que usted me habla (dos millones) no es solamente posible sino desgraciadamente muy probable", dijo en rueda de prensa el director de situaciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan, al contestar un pregunta, según publicó la agencia AFP.