Muerte del papa Francisco: las repercusiones en la provincia y el mundo

Comunicado de la Oficina de Presidencia por la muerte del papa Francisco.jpg

Además, en su cuenta personal en X (ex Twitter), Javier Milei reconoció que "a pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor".

Su última reunión fue con el vicepresidente de Estados Unidos

Con la última persona que se reunió el papa Francisco antes de morir fue durante Pascuas, este domingo, con el vicepresidente de Estados Unidos James David (JD) Vance, a quien le manifestó su preocupación por la vida de los inmigrantes en el país del Norte.

"Descanse en paz, papa Francisco", publicó en la red social X la presidencia de Estados Unidos, e ilustró el mensaje con unas fotos del pontífice junto al presidente Donald Trump y al vicepresidente JD Vance.

El papa Francisco con el vicepresidente de Estados Unidos.jpg Imagen de la breve reunión que mantuvo el vicepresidente de Estados Unidos este domingo con el papa Francisco. Foto: X

En sintonía se pronunciaron casi todos los presidentes del mundo. En España, por ejemplo, declararon tres días de luto oficial por la muerte del papa Francisco.

Repercusiones locales de la muerte del papa Francisco

Personalidades del ámbito político mendocino se manifestaron en redes apenas despertaron con la noticia de la muerte del papa Francisco.

El gobernador Alfredo Cornejo se despidió del Sumo Pontífice con profundo pesar: "El Papa Francisco tuvo un papel relevante en la historia reciente de Argentina y el mundo. Su figura dejó una marca en distintos ámbitos y generaciones. Mis condolencias a quienes lo recordarán con respeto y aprecio".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/1914265538718577097&partner=&hide_thread=false El Papa Francisco tuvo un papel relevante en la historia reciente de Argentina y el mundo. Su figura dejó una marca en distintos ámbitos y generaciones.



Mis condolencias a quienes lo recordarán con respeto y aprecio. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 21, 2025

"Lamento profundamente el fallecimiento de su Santidad, Francisco, una excelente persona que tuve la oportunidad de conocer antes de su nombramiento y de visitar en el Vaticano. Un hombre sencillo, afable y con un profundo y sincero amor por la humanidad. Que descanse en paz", escribió el diputado nacional y ex gobernador de Mendoza, Julio Cobos.

Por su parte, el secretario general de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo, se lamentó: "Hoy nos dejó Francisco, un Papa que honró con su conducta transparente a la iglesia y sus postulados. Un ser excepcional que siempre abogó por la paz y el amor por los humildes".

Julio Cobos con el papa Francisco.jpg Julio Cobos en una de las cuatro visitas al papa Francisco. Foto: X

La encuestadora y consultora política Martha Reale dijo: "Profunda tristeza por el fallecimiento del Papa. Rezamos por tu eterno descanso, querido Francisco".

"Se ha ido Francisco, un hombre de la paz, un argentino universal. Su mensaje y su obra trasciende fronteras, religiones y se convierte en inspiración para luchar por un mundo con más amor y concordia", escribió el intendente de la Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez.

En tanto, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti también quiso manifestarse tras la muerte del Papa, a quien trató de "revolucionario".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/anabelfsagasti/status/1914269196784984260?s=46&partner=&hide_thread=false Duele el corazón al despedir a nuestro querido Francisco. Un revolucionario que cambió la iglesia y el mundo. Su corazón siempre estuvo y seguirá estando con los más necesitados.



Que su memoria sea un legado de esperanza, solidaridad y justicia social.

Que en paz descanses,… pic.twitter.com/dYj7GRuhMT — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) April 21, 2025

Por otro lado, varios tuiteros recordaron que Jorge Bergoglio fue "el papa más futbolero y de San Lorenzo".

Lamentan que el papa Francisco no haya venido a la Argentina

El líder de la Iglesia Católica era argentino, el primero en llegar a ese máximo rango, y no llegó a visitar Argentina en su papado de 12 años.

El papa Francisco sí viajó a Chile en 2018 y a Brasil en 2013.

"Es triste que no haya venido a la Argentina: quedará como una de las incógnitas de su papado. Yo creo que el tema fundamental ha sido el político. El me decía: 'Estuve 76 años en la Argentina, ahora me tengo que ocupar del mundo', pero era una frase hecha", contó el periodista Nelson Castro en el canal de noticias TN.