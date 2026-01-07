Muchas religiones prohíben el cerdo: este es el origen de ese tabú

Estos rumiantes eran más fáciles de controlar y gravar por parte de las autoridades, además de ofrecer productos secundarios como lana y leche. La cría de porcinos, difícil de regular, quedó relegada a los patios traseros y asociada a las clases bajas, iniciando un lento declive en su estatus social mucho antes de que existiera cualquier veto religioso.

babiloniios Un amuleto babilonio muestra a un jabalí.

El simbolismo del cerdo y la identidad cultural

Hacia la Edad del Hierro, la presencia de huesos de suidos en los asentamientos disminuyó drásticamente. Aunque se suele creer que los israelitas siempre evitaron este alimento, las excavaciones demuestran que en algunas ciudades de Judá e Israel se consumía cerdo ocasionalmente, incluso en hogares prósperos. Por otro lado, los filisteos, a menudo presentados como grandes consumidores de esta carne, terminaron adoptando las costumbres locales y abandonaron su ingesta con el tiempo. La distinción étnica basada en la dieta no era tan clara como sugieren los textos bíblicos posteriores.

Existen múltiples teorías para explicar la consolidación del tabú. Algunos académicos apuntaron a razones sanitarias, como la triquinosis, o ambientales, debido a la incompatibilidad del animal con el clima seco y la falta de bosques. No obstante, la explicación más plausible reside en la identidad.

El Levítico señala que el animal es impuro porque tiene pezuña hendida pero no rumia. Esta característica lo diferenciaba de los rebaños de ovejas y cabras que definían el estilo de vida pastoral de los ancestros israelitas. Al establecerse en ciudades, la prohibición funcionó como una herramienta para mantener una conexión simbólica con ese pasado nómada y diferenciarse de otros grupos.

Alejandro Magno, involucrado en la prohibición

cerdo antiguo Evidencia arqueológica de la crianza del cerdo en el año 5000 a.C..

La politización definitiva del consumo porcino llegó con la invasión de Alejandro Magno y, posteriormente, con el dominio romano. Los ocupantes europeos eran grandes amantes de esta carne, lo que transformó la abstinencia judía en un acto de resistencia cultural y martirio. Para los rabinos de la época, el animal pasó a representar la corrupción y la violencia del imperio opresor. Roma se convirtió metafóricamente en el animal impuro por excelencia, consolidando el rechazo como un pilar de la identidad judía frente a la asimilación helenística y romana.

Con el paso de los siglos, el cristianismo abandonó estas restricciones dietéticas para atraer a seguidores no judíos. Sin embargo, la llegada del Islam en el siglo VII d.C. retomó y reforzó la norma. El Corán clasificó al animal como inmundo, una postura que encajaba bien con las tradiciones de la Península Arábiga, donde el clima y el estilo de vida pastoral hacían inviable su cría. A pesar de los cambios históricos, imperios y climas, la compleja relación entre los humanos y los suidos ha dejado una marca indeleble en las costumbres alimenticias de la región hasta la actualidad.