Motorheads: Amantes de la velocidad: una serie de 10 capítulos sobre el primer amor

motorheads serie La serie se estrenó en 2025. Imagen: Prime Video

Creada por John A. Norris, Neil Burger y Rebecca Rodríguez, la serie estrenó su primera temporada en mayo de 2025. Es un drama sobre la transición a la adultez, que probablemente te resultará fácil de ver.

Prime Video: ¿De qué trata la serie Motorheads: Amantes de la velocidad?

"'Motorheads: Amantes de la velocidad' es sobre el primer amor, el primer corazón roto y encender el motor de tu primer auto. En un pueblo industrial que busca un destello de esperanza, la serie sigue la emocionante historia de un grupo de inadaptados que forman una amistad inesperada gracias a su amor por las carreras callejeras, mientras se adaptan a la jerarquía social y reglas de la preparatoria", relata Prime Video.

La serie gira en torno a un grupo de jóvenes de un pueblo que buscan un nuevo comienzo. Su pasión por las carreras de autos y la amistad que surge entre ellos les ayudan a navegar los desafíos de la adolescencia y a encontrar un lugar en la comunidad.

serie motorheads La serie tiene diez episodios de drama, romance y autos. Imagen: Prime Video

La historia tiene como protagonistas a Caitlyn y Zac Torres, quienes se mudan a Irontown, un pueblo conocido por sus carreras callejeras, después de que su familia enfrenta dificultades. En Irontown, se encuentran con Logan, su tío, que trabaja en un taller y es un experto en autos.

Zac rápidamente se involucra con la escena de las carreras, donde conoce a Harris Bowers, el chico popular del pueblo. Para destacar, Zac, Caitlyn y Logan deberán construir un auto impresionante, y eso los llevará a afrontar diversas dificultades, como también momentos divertidos.

Tráiler de la serie Motorheads: Amantes de la velocidad

Embed - Motorheads - Tráiler Oficial | Prime Video España

Dónde ver la serie Motorheads: Amantes de la velocidad, según la zona geográfica

La serie Motorheads: Amantes de la velocidad se puede ver por la plataforma de streaming de Prime Video en Latinoamérica, Estados Unidos y España.