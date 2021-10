Miguel Marchioni - Restauracion Portones del Parque San Martin (7) .jpg El restaurador Miguel Marchionni. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

Su padre fue fotógrafo; la madre, una ama de casa que vio más allá del tiempo y eligió para él nombre de artista: Miguel Ángel. Y él, como buen artista, va dejando huella en lugares históricos de Mendoza: el Parque San Martín, la Terminal de Ómnibus, el Cerro de la Gloria , los Tribunales Federales, la Plaza San Martín y el edificio de Turismo.

Marchionni, restaurador de obras artísticas emblemáticas, ha dedicado más de la mitad de su vida a revivir y recuperar el arte que el paso del tiempo, las vibraciones del suelo, el esmog y la desidia -cuando no la delincuencia- carcomieron de las versiones originales.

La lista es amplia: el Cóndor de la avenida Acceso Este, la Fuente de los Continentes en el Parque San Martín, la plaza San Martín y los vitrales de los tribunales federales de Mendoza y del edificio de Turismo.

Se agregan, el Cerro de la Gloria, y ahora, listo para reinaugurar, el viernes 27, un vitral de la Virgen del Carmen de Cuyo en la Terminal de Ómnibus.

El artista vive cerca del Parque, lo que acerca más al objetivo que tiene entre ceja y ceja. Porque sabe que el tiempo vuela y que la restauración debe estar terminada el sábado 6 para los actos oficiales.

"El Parque fue creado como lugar de esparcimiento, lejos del circuito de tránsito vehicular"

- ¿Qué trabajo está haciendo esta vez con los Portones?

- Estamos dedicados a la consolidación de pastinas y protección contra los rayos UV. Estamos haciendo una revisión completa para detectar los elementos y figuras faltantes. Las hacemos a nuevo: siempre respetando los protocolos de restauración.

- ¿Se mantienen los colores?

- Sí. Son los colores que venían de antes. La última restauración de los Portones la hicimos en 2013 y fue a fondo.

- ¿Cómo los vio 8 años después de aquella restauración?

- Deteriorados porque, por ejemplo, pasan los colectivos o un camión y rompen alguna de estas figuras: después hay que reponerlas. Hemos encontrado mucho smog y superficies por limpiar.

- ¿Qué figuras faltan?

- Por ejemplo, esta figura original (señala un dragón) también debería estar del otro lado pero no está. Más allá (señala otra hoja de los Portones) falta una figura en altura...

Miguel Marchioni - Restauracion Portones del Parque San Martin (9).jpg Dragones, una de las tantas figuras que "visten" los Portones. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

- Usted hace la reposición, ¿qué materiales usa?

- Fundición gris, se llama y es hierro fundido gris. Se hace un análisis metalográfico de las figuras originales y en función de eso se hace una restauración colada de hierro fundido respetando cuidadosamente todas las proporciones originales. Buscamos mantener la colada original.

- ¿De qué año son los Portones?

- De 1913 y fueron comprados en París. Los fabricaron en Glasgow, Escocia, en la compañía W. Mac Farlane, dedicada a este tipo de cerramientos. Se vendían por catálogo.

Miguel Marchioni - Restauracion Portones del Parque San Martin (15).jpg Puede leerse la marca W. Mc Farlane de Glasgow. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

- ¿Cuál es el próximo paso?

- Vamos a trabajar con grúas para llegar al cóndor y a los escudos de Mendoza. Vamos a tener que cerrar el portal del centro y trabajar rápido para no interrumpir el tránsito durante mucho tiempo.

- ¿Cuándo harán el cierre?

- La semana que viene pero quedarán abiertos los portales laterales para circular.

- ¿Trabaja solo o alguien de la familia lo acompaña en esta pasión?

- Mi hijo Franco, que me tiene cortito con este trabajo. Es doctor en Arquitectura, máster en Artes Latinoamericanas e investigador en el

Conicet.

- ¿Nietos?

- Sí, cuatro. Son todos hermosos. Hay uno muy pequeño y otro que se dedica a la Historia, otro a la Medicina y otro a la Agronomía. Ya se van metiendo en esto de ir respetando las obras de arte.

Miguel Marchioni - Restauracion Portones del Parque San Martin (12).jpg Marchionni junto a los Portones. Foto: Martín Pravata / Diario UNO

- ¿La pasión por restaurar obras de arte se transmite?

- Días atrás me preguntaron cómo me siento con este nuevo desafío, esta gran responsabilidad de trabajar sobre los Portones del Parque San Martín. También miedo pero no que del que paraliza sino que motiva para ser mejor cada vez.

- ¿Y qué siente cuando ve su obra terminada?

- ¡Ahhhhh! (gesticula con brazos en alto) Yo también hice escenografías de la Fiesta de la Vendimia y en las repeticiones me iba a la parte baja de las gradas para escuchar el murmullo de la gente cuando apareciera la escenografía que yo ya sabía.

- ¿Qué representa para usted volver a trabajar sobre los Portones?

- Mi vida. Quiero no trascender yo sino que mi trabajo ayude a trascender a esta obra tan hermosa para los que vendrán. Mantenerla pura en el concepto original es mi desafío.