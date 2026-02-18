De dónde viene, qué significa, por qué un miércoles y cómo se celebra. Estas preguntas aparecen cuando comienzan las festividades propias de la Iglesia católica.
Miércoles de Ceniza: qué significa y qué es lo que hay que tener en cuenta
Hoy se celebra el culto católico que da inicio a uno de los momentos más importantes del calendario litúrgico. Te explico qué significa el Miércoles de Ceniza
El Miércoles de Ceniza se conmemora este 18 de febrero tras el final del Carnaval, de acuerdo al calendario católico o calendario litúrgico que organiza todo el año en torno a Jesús y los diferentes momentos, cada año de diferente forma o con ajustes.
Te cuento qué significa esta celebración, por qué es importante para los creyentes y qué rituales son propios de esta jornada tan particular.
¿Qué significa el Miércoles de Ceniza y por qué es importante para la Iglesia católica?
Este día simboliza el primer momento o el inicio de la Cuaresma. Recordemos que en la tradición y escrituras católicas, la Cuaresma representa los 40 días previos a la Pascua.
Estos días funcionan como una preparación para los fieles, quienes en los 40 días previos a la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Semana Santa, deben realizar algunos rituales religiosos y de conversión para llegar como se debe a esa fecha tan importante.
¿Qué significa el Miércoles de Ceniza? Básicamente, el comienzo de esos 40 días, acompañados de oración, ayuno, penitencias y sacrificios pequeños.
Para simbolizar de forma material este nuevo comienzo, se realiza una misa donde se bendice e impone en la frente de los fieles ceniza hecha con los ramos quemados del domingo de ramos del año anterior.
La tradición de colocar ceniza en este día nace de la Iglesia primitiva. En la Iglesia católica antigua, los ritos con cenizas se realizaban para que los pecadores convertidos recibieran la penitencia canónica. Las cenizas representan la fragilidad personal y la mortalidad.
El Miércoles de Ceniza es una jornada ideal para reflexionar, arrepentirse y renovar la fe. Posteriormente, en el calendario litúrgico, continúan las fechas destinadas a recibir la Semana Santa.
¿Cuáles son las fechas importantes de la Cuaresma y qué significa cada una?
Durante la Cuaresma aparecen varios elementos distintivos. El color litúrgico utilizado por los sacerdotes es el morado, como símbolo de penitencia.
Además, se reduce el consumo de carne los días viernes de cada semana hasta la Pascua, se realizan festividades como la Bendición de los Ramos, se enciende el nuevo Cirio Pascual; más cercano a la Pascua, se visitan las 7 iglesias de noche y se acompaña a Cristo en la pasión y resurrección.