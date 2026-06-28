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Mientras más se moja, más seca: desafía la lógica de tu mente y responde este acertijo

Pocas personas desafían a su sentido común de forma correcta y para pulirlo, nada mejor que uno de los mejores acertijos de lógica

Por UNO
Mientras más se moja, más seca: desafía la lógica de tu mente y responde este acertijo. Foto Canva

Mientras más se moja, más seca: desafía la lógica de tu mente y responde este acertijo. Foto Canva

Los acertijos y las adivinanzas son ideales para cualquier momento del día. Esperando el micro en la parada, de viaje, aburrido, esperando ser atendido por el médico, etc. Y lo bueno es que, además de ser una buena compañía contra el paso del tiempo, ayudan a ejercitar la mente y a desafiar a tu cerebro.

Con una simple pregunta, invitan a pensar de manera diferente, analizar pistas y buscar soluciones que, muchas veces, parecen obvias una vez que se revelan, pero en realidad requieren lógica y sobre todo sentido común.

El acertijo de hoy te invita a llevar tu mente un poco más allá: hay un objeto que suele estar cerca cuando terminás una tarea importante. Lo curioso es que mientras más cumple con su función, más húmedo se vuelve él mismo. ¿Qué se moja cada vez más cuanto más se seca?

Se trata de un objeto presente en el ba&ntilde;o y que usamos despu&eacute;s de un h&aacute;bito de higiene. Foto Canva

Se trata de un objeto presente en el baño y que usamos después de un hábito de higiene. Foto Canva

Mientras más se moja, más seca: ¿qué es?

¿Te has preguntado, alguna vez, qué es más pesado: un litro de agua o de hielo? Los acertijos como este son ideales cuando uno tiene que hacer correr el tiempo. Entretienen y también son una de las mejores formas de estimular el cerebro.

Este tipo de juegos es muy recomendable, sobre todo en adultos mayores, porque mejora la memoria, la concentración y la capacidad que tenemos de razonamiento. Además, resolverlos genera una sensación de satisfacción que motiva a seguir intentando nuevos desafíos.

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen. Foto Canva

La respuesta del acertijo se encuentra en esta imagen. Foto Canva

En esta ocasión, el desafío plantea una clara contradicción. A primera vista puede parecer un enigma complejo, pero en realidad la respuesta está más cerca de lo que muchos imaginan, solo es cuestión de usar el sentido común y la lógica. Si te animas, tómate un tiempo para pensar, si no, te damos una pista:

Respuesta del acertijo

Si después de pensar unos minutos todavía no encontraste la respuesta, llegó el momento de revelarla. La solución del acertijo es: la toalla o el toallón.

Si lo pensaste, ¡felicitaciones, lo lograste! En caso de que no, tranquilo/a. Con práctica, razonamiento y un poco más de tiempo podrás ir resolviendo este tipo de acertijos.

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