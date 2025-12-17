Mezclar yerba mate con laurel: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son la yerba mate y el laurel, siendo dos productos que pueden ser utilizados con una finalidad particular en casa.
La mezcla entre el laurel y la yerba mate puede utilizarse con grandes beneficios para la salud, y la forma más común de preparación es en el mate.
Por qué se recomienda mezclar yerba mate con laurel
La mezcla de yerba mate con laurel se recomienda principalmente para potenciar los beneficios digestivos, antioxidantes y relajantes de ambos ingredientes. El laurel aporta propiedades medicinales que complementan las características de la yerba mate.
El laurel es conocido por sus propiedades carminativas y digestivas, que ayudan a reducir los gases, aliviar la hinchazón abdominal y estimular una mejor digestión, y por eso puede ser utilizado en el mate.
Como esta mezcla contiene eugenol y otros fitonutrientes con efectos antiinflamatorios, pueden ayudar a aliviar dolores en articulaciones inflamadas.
Algunos estudios sugieren que el consumo de laurel podría ser útil para controlar los niveles de glucosa en sangre y reducir el colesterol malo. Como si fuera poco, su aroma puede ayudar a aliviar la congestión nasal y otros síntomas respiratorios.
Al añadir unas pocas hojas de laurel a la yerba mate, se crea una infusión que no solo ofrece una experiencia de sabor única, sino que también ofrece grandes beneficios para la salud.
Paso a paso: cómo preparar un mate con laurel
- Coloca el laurel: en el mate vacío, añade aproximadamente media cucharadita de hojas de laurel (secas o frescas).
- Agrega la yerba: llena el mate con tu yerba mate habitual, cubriendo las hojas de laurel.
- Prepara el mate: continúa con la preparación normal del mate, mojando la yerba y colocando la bombilla.
- Disfruta: sirve y disfruta de este mate que combina el amargor clásico con notas dulces y aromáticas del laurel, ideal para la digestión.