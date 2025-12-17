Mezclar yerba mate con laurel: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El laurel es conocido por sus propiedades carminativas y digestivas, que ayudan a reducir los gases, aliviar la hinchazón abdominal y estimular una mejor digestión, y por eso puede ser utilizado en el mate.

Como esta mezcla contiene eugenol y otros fitonutrientes con efectos antiinflamatorios, pueden ayudar a aliviar dolores en articulaciones inflamadas.

Dolor. La artrosis afecta las articulaciones debido al desgaste de los cartílagos. Esta efectiva mezcla puede ayudar a mitigar los dolores en las articulaciones.

Algunos estudios sugieren que el consumo de laurel podría ser útil para controlar los niveles de glucosa en sangre y reducir el colesterol malo. Como si fuera poco, su aroma puede ayudar a aliviar la congestión nasal y otros síntomas respiratorios.

Al añadir unas pocas hojas de laurel a la yerba mate, se crea una infusión que no solo ofrece una experiencia de sabor única, sino que también ofrece grandes beneficios para la salud.

Paso a paso: cómo preparar un mate con laurel