Mezclar laurel y romero: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve esta combinación

Ambos elementos integrantes de esta mezcla tienen efectos estimulantes y analgésicos, que pueden servir para relajar el cuerpo y la mente y para fortalecer.

Uno de los beneficios más importantes está en el alivio del dolor. Sucede que el romero y el laurel, especialmente al ser usados en aceite, pueden ayudar a aliviar dolores musculares y articulares leves, gracias a sus efectos antiinflamatorios y analgésicos. Además de esto, otras ventajas son las siguientes:

Combate la ansiedad y el estrés: la infusión de laurel y romero puede tener un efecto calmante en el sistema nervioso, ayudando a reducir la ansiedad y el estrés.

la infusión de laurel y romero puede tener un efecto calmante en el sistema nervioso, ayudando a reducir la ansiedad y el estrés. Fortalece la memoria y la concentración: el romero es conocido por potenciar la función cognitiva, mientras que el laurel puede ayudar a la absorción de proteínas, lo que se traduce en una mejor concentración.

el romero es conocido por potenciar la función cognitiva, mientras que el laurel puede ayudar a la absorción de proteínas, lo que se traduce en una mejor concentración. Mejora la digestión: esta mezcla es beneficiosa para el sistema digestivo, ayudando a aliviar malestares estomacales y a mejorar la salud intestinal.

esta mezcla es beneficiosa para el sistema digestivo, ayudando a aliviar malestares estomacales y a mejorar la salud intestinal. Fortalece el cabello: la maceración en aceite de oliva se puede utilizar para crear tónicos capilares que fortalezcan el cabello y le aporten brillo.

mezcla, cabello Entre otros beneficios, esta mezcla puede ayudarte a fortalecer el cabello.

Como si fuera poco, esta mezcla también tiene su significado en lo que respecta a la limpieza energética. Se considera que, al quemar estos dos elementos, se purifica el ambiente y se eliminan las energías negativas del hogar.

Cómo preparar una infusión de laurel y romero para lograr estos beneficios