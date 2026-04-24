Desafío matemático recargado: ¿cuál es el valor de X?

Desafío matemático: ¿cuál es el valor de X?

Para hallar el valor de X en 200X + 100 = 500 hay que aplicar la "regla de transposición". Es decir despejar la X pasando todos los términos al otro lado del signo = pero con una función inversa. Es decir, si un número:

Si suma, pasa restando.

Si resta, pasa sumando.

Si divide, pasa multiplicando.

Si multiplica, pasa dividiendo.

Si es potencia, pasa a raíz.

Si es raíz, pasa a potencia.

Paso 1 (La suma pasa a resta): El +100 se mueve al lado derecho del = como -100.

200X + 100 = 500

200X = 500 - 100

Paso 2 (La multiplicación pasa a división): El 200 que está multiplicando (cuando no hay signo que lo aclare, se interpreta que está multiplicando) a la X se mueve al lado derecho del signo = dividiendo.

X = 400 ÷ 200

Paso 3, resultado final:

X = 2

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Alcanzar el resultado correcto en este desafío matemático mejora el funcionamiento del cerebro y nuestra rapidez mental. Así lo aseguran numerosos estudios científicos.

cerebro.jpg Poné a prueba tu cerebro con este desafío matemático.

Llegar a la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.