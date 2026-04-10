Mezclar cáscaras de naranja y miel: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La respuesta es sencilla: la mayor concentración de flavonoides y fitonutrientes no está en el jugo, sino en la cáscara. Al combinarla con la miel, un antibiótico natural, se crea una sinergia que potencia las propiedades antisépticas y antioxidantes de ambos ingredientes.

Cáscaras de naranja (2).jpg La cáscara de naranja no debe ser desechada.

Por qué se recomienda la mezcla de cáscaras de naranja y miel

Incorporar la cáscara de naranja y la miel en nuestra rutina diaria es una forma inteligente y económica de cuidar la salud. Ya sea consumiéndola directamente, en infusiones o como aderezo saludable, esta mezcla puede darte los beneficios que se muestran a continuación: