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Mezclar cáscaras de naranja y miel: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La mezcla de la miel con las cáscaras de naranja pueden ser altamente beneficiosas para tu organismo. ¿Cómo utilizarla?

Luciano Carluccio
Editado por Luciano Carluccio
Esta mezcla es impensada por muchos pero altamente beneficiosa.

Esta mezcla es impensada por muchos pero altamente beneficiosa.

La mezcla de cáscara de naranja con miel se ha convertido en el remedio casero por excelencia, no solo por su exquisito sabor, sino por sus potentes efectos en el organismo. Muchas personas no saben para qué sirve ni cuáles son sus beneficios.

La respuesta es sencilla: la mayor concentración de flavonoides y fitonutrientes no está en el jugo, sino en la cáscara. Al combinarla con la miel, un antibiótico natural, se crea una sinergia que potencia las propiedades antisépticas y antioxidantes de ambos ingredientes.

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La c&aacute;scara de naranja no debe ser desechada.&nbsp;

La cáscara de naranja no debe ser desechada.

Por qué se recomienda la mezcla de cáscaras de naranja y miel

Incorporar la cáscara de naranja y la miel en nuestra rutina diaria es una forma inteligente y económica de cuidar la salud. Ya sea consumiéndola directamente, en infusiones o como aderezo saludable, esta mezcla puede darte los beneficios que se muestran a continuación:

  • Refuerzo del sistema inmunológico: la cáscara de naranja contiene hasta diez veces más vitamina C que la pulpa. Al macerarse en miel, se obtiene un jarabe natural que ayuda a prevenir enfermedades respiratorias y fortalecer las defensas.
  • Aliado digestivo: los aceites esenciales de la naranja estimulan la digestión y combaten la acidez. Si sufres de digestiones pesadas, una cucharada de esta preparación tras las comidas puede marcar la diferencia.
  • Propiedades antiinflamatorias: gracias a la presencia de hesperidina en la piel del cítrico, este remedio ayuda a reducir la inflamación sistémica.
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Esta mezcla puede ser utilizada con beneficios digestivos.&nbsp;

Esta mezcla puede ser utilizada con beneficios digestivos.

Paso a paso: cómo preparar esta mezcla para obtener beneficios

  • Paso 1: lava profundamente la cáscara de dos naranjas (preferiblemente orgánicas) y córtala en tiras finas o cubitos.
  • Paso 2: colócalas en un frasco de vidrio limpio y cúbrelas totalmente con miel pura de abejas.
  • Paso 3: cierra el envase y deja reposar la mezcla en un lugar fresco y oscuro durante al menos cinco días.

Durante este periodo, la miel extraerá los aceites esenciales y compuestos bioactivos de la cáscara, transformándose en un elixir más fluido y aromático. ¿Estás preparado para consumir esta mezcla?

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