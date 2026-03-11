Mezclar bicarbonato con aserrín: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Mientras el aserrín retiene la humedad, el bicarbonato elimina las bacterias y los ácidos que causan el mal olor, en lugar de simplemente enmascararlos con perfumes artificiales.

Uno de los mayores beneficios se observa en la cría de animales (gallineros, establos o zonas de mascotas). Al esparcir esta preparación sobre el suelo, se logra un control absoluto del amoníaco presente en la orina, mejorando la calidad del aire y la limpieza posterior.

auto-motor-aceite Esta mezcla puede ser efectiva contra los manchones de aceite del auto.

En talleres mecánicos o garajes, los derrames de aceite son un peligro latente. Aplicar esta mezcla permite que el aserrín "tire" del lubricante hacia afuera de los poros del suelo, mientras el bicarbonato ayuda a romper las moléculas de grasa también puede ser efectiva.

Una solución efectiva para la salud y la limpieza

Para quienes buscan una limpieza profunda sin recurrir a químicos agresivos, esta solución es ideal. El aserrín fino actúa como un vehículo que distribuye el bicarbonato de manera uniforme entre las fibras de las alfombras.

Como si fuese poco, esta mezcla asegura un material más sano y libre de microorganismos patógenos que podrían causar alergias.