Mezcla dos económicos ingredientes y dile adiós al óxido de las canillas: cómo realizarlo

Lo que sucede, y aporta la efectividad de la mezcla, es que a acidez del limón disuelve el óxido, mientras que el bicarbonato actúa como un abrasivo suave para eliminarlo físicamente.

Dicho en otras palabras, el limón contiene ácido cítrico, que descompone el óxido de hierro, y el bicarbonato de sodio, en forma de pasta, ayuda a desprender las partículas de óxido al frotar.

Limón bicarbonato (2).jpg La mezcla de limón y bicarbonato puede salvarte de este problema tradicional.

Como se dijo antes, esta sencilla y económica mezcla puede ser utilizada fácilmente para dejar atrás un problema común. Si notas que esto no funciona, será mejor que recurras a los productos tradicionales.

Cómo usar esta mezcla para lograr este beneficio