Mezcla dos económicos ingredientes y dile adiós al óxido de las canillas: cómo realizarlo

Una sencilla mezcla de dos ingredientes puede salvarte de la presencia de un problema muy común: el óxido en las canillas de casa. Este truco casero ha tomado gran popularidad en las redes sociales, y es una alternativa ante los costosos productos químicos de limpieza.
Generalmente, la aparición del óxido en las canillas de casa se da por dos motivos principales: la corrosión interna de las tuberías de hierro o la acumulación de humedad y sarro en la superficie del grifo.
La efectiva mezcla para eliminar el óxido en las canillas de casa
Sin entrar en rodeos, tienes que saber que la mezcla efectiva para eliminar el óxido en las canillas de casa se realiza con limón y bicarbonato de sodio.
Lo que sucede, y aporta la efectividad de la mezcla, es que a acidez del limón disuelve el óxido, mientras que el bicarbonato actúa como un abrasivo suave para eliminarlo físicamente.
Dicho en otras palabras, el limón contiene ácido cítrico, que descompone el óxido de hierro, y el bicarbonato de sodio, en forma de pasta, ayuda a desprender las partículas de óxido al frotar.
Como se dijo antes, esta sencilla y económica mezcla puede ser utilizada fácilmente para dejar atrás un problema común. Si notas que esto no funciona, será mejor que recurras a los productos tradicionales.
Cómo usar esta mezcla para lograr este beneficio
- Mezcla bicarbonato de sodio con jugo de limón hasta formar una pasta espesa.
- Aplica la pasta directamente sobre las zonas oxidadas de las canillas.
- Deja actuar la mezcla durante unos minutos (dejarla reposar más tiempo ayuda a que el óxido se desprenda más fácilmente).
- Frota suavemente el área con un estropajo, cepillo de dientes o un paño.
- Limpia el residuo y el óxido con un paño húmedo o seco para revelar el brillo.