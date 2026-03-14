Mercado Pago: 6 de cada 10 argentinos adopta hábitos de cuidado para proteger su celular y dinero

Hábitos de seguridad digital

La prevención no se limita al cuidado físico del dispositivo. El relevamiento destaca que el cuidado de las cuentas digitales crece en la planificación de los asistentes:

El 52% de los encuestados ya utiliza herramientas como biometría o reconocimiento facial para robustecer la protección.

Sin embargo, el 48% no utiliza ninguna protección adicional en su cuenta, principalmente por una baja percepción del riesgo. De hecho, el 33% de los encuestados no lo considera necesario.

Esta diferencia de hábitos convive con un mayor conocimiento sobre cómo reaccionar ante un imprevisto. Frente a un eventual robo o pérdida, 6 de cada 10 argentinos sabe que debe reportar el hecho en su cuenta digital para bloquear el acceso de forma preventiva. Además, el 45% menciona el bloqueo del propio teléfono como una medida clave.

Mercado Pago en Brasil

Paso a paso para robustecer tu cuenta digital

Para disfrutar de la temporada de festivales con mayor tranquilidad y en base a su estudio, Mercado Pago recomienda configurar estas funciones de protección:

Activar la biometría: el uso de reconocimiento facial o huella digital son características únicas que te identifican, por lo que te garantiza que nadie más pueda abrir la billetera digital, incluso si el teléfono está desbloqueado.

el uso de reconocimiento facial o huella digital son características únicas que te identifican, por lo que te garantiza que nadie más pueda abrir la billetera digital, incluso si el teléfono está desbloqueado. Designar "personas de confianza": permite que, ante un robo o pérdida del teléfono, amigos o familiares puedan reportarlo desde su propio dispositivo para bloquear la cuenta de forma inmediata y cerrar las sesiones activas.

permite que, ante un robo o pérdida del teléfono, amigos o familiares puedan reportarlo desde su propio dispositivo para bloquear la cuenta de forma inmediata y cerrar las sesiones activas. Chequear la Central de Seguridad: dentro de la app (en la sección "Más"), los usuarios pueden verificar qué medidas tienen activas, gestionar dispositivos vinculados y configurar alertas.

dentro de la app (en la sección "Más"), los usuarios pueden verificar qué medidas tienen activas, gestionar dispositivos vinculados y configurar alertas. Ocultar el saldo: una medida simple para que el monto de dinero disponible no sea visible al abrir la app en lugares concurridos. Además, para dificultar su visibilidad puede ser útil ingresar el dinero en la sección de Reservas, que separa el dinero en bolsillos virtuales y está disponible para ser usado en cualquier momento.

Ante un robo o pérdida del dispositivo, la prioridad es la inmediatez. El usuario puede denunciar el hecho o bloquear su cuenta desde la web, a través de una “Persona de Confianza” o desde la Central de Seguridad en la aplicación, donde también cuenta con asistencia y ayuda las 24 horas para reportar movimientos sospechosos y recibir acompañamiento del equipo especializado.