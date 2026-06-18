Mercado Libre pone a mitad de precio este monopatín eléctrico plegable con autonomía de 45 kilómetros

monopatin electrico Cada vez más personas se suman a la tendencia del monopatín eléctrico.

Frente al auto, este monopatín eléctrico representa un ahorro económico drástico al eliminar gastos fijos de combustible. El modelo Rango X8 potencia notablemente este beneficio gracias a su autonomía de 45 km, una capacidad superior pensada para realizar viajes prolongados o múltiples recorridos cotidianos sin la necesidad de acudir a una recarga constante.

Asimismo, el confort durante estos trayectos largos está plenamente garantizado por sus ruedas de 10 pulgadas, las cuales aportan una excelente estabilidad y suavidad ante pozos o baches del asfalto.

Por último, la seguridad constituye otro pilar fundamental en este monopatín eléctrico, el cual incorpora un avanzado sistema de frenos de disco trasero especialmente diseñado para ofrecer una respuesta de frenado inmediata, estable y segura ante cualquier imprevisto.

monopatin electrico mercado libre Monopatín eléctrico de oferta en Mercado Libre.

En lo que concierne al precio del Rango X8 (el más vendido en la tienda), Mercado Libre lo rebaja y lo pone casi a la mitad de su valor. Habitualmente, dicho monopatín eléctrico cuesta $1.250.000. Pero ahora, por tiempo limitado, está de oferta en la plataforma y podés llevarlo a $750.000.