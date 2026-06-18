Cada vez más personas se suman al boom de los monopatines eléctricos, un medio de transporte que ofrece un ahorro significativo en comparación del auto (no se paga combustible, patente ni revisiones mecánicas) y que es más veloz que la bicicleta. Si querés tener uno para salir de paseo o ir al trabajo, podés aprovechar esta oferta de Mercado Libre. En su plataforma encontrás una opción con una rebaja significativa.
Mercado Libre pone a mitad de precio este monopatín eléctrico plegable con autonomía de 45 kilómetros
Si estás con ganas de comprarte un monopatín eléctrico, Mercado Libre ofrece una rebaja imperdible en uno de los productos más vendidos de la tienda
El monopatín eléctrico que es furor en Mercado Libre
El avance de la micromovilidad urbana encuentra un gran exponente en el Monopatín Eléctrico Rango X8. Este medio de transporte, de oferta en Mercado Libre, está ideado para transformar los trayectos diarios al reemplazar con éxito al auto o a la bicicleta tradicional.
Equipado con un potente motor de 350 W, este modelo garantiza un rendimiento óptimo que permite superar pendientes pronunciadas sin requerir esfuerzo físico, evitando por completo que el usuario llegue transpirado a su lugar de trabajo o estudio. Además, su capacidad para alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h asegura desplazamientos rápidos, dinámicos y ágiles, ideales para llegar a tiempo a cualquier lugar.
Frente al auto, este monopatín eléctrico representa un ahorro económico drástico al eliminar gastos fijos de combustible. El modelo Rango X8 potencia notablemente este beneficio gracias a su autonomía de 45 km, una capacidad superior pensada para realizar viajes prolongados o múltiples recorridos cotidianos sin la necesidad de acudir a una recarga constante.
Asimismo, el confort durante estos trayectos largos está plenamente garantizado por sus ruedas de 10 pulgadas, las cuales aportan una excelente estabilidad y suavidad ante pozos o baches del asfalto.
Por último, la seguridad constituye otro pilar fundamental en este monopatín eléctrico, el cual incorpora un avanzado sistema de frenos de disco trasero especialmente diseñado para ofrecer una respuesta de frenado inmediata, estable y segura ante cualquier imprevisto.
En lo que concierne al precio del Rango X8 (el más vendido en la tienda), Mercado Libre lo rebaja y lo pone casi a la mitad de su valor. Habitualmente, dicho monopatín eléctrico cuesta $1.250.000. Pero ahora, por tiempo limitado, está de oferta en la plataforma y podés llevarlo a $750.000.