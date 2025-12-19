Mendoza vuelve a vivir la Noche de las Librerías con recorridos culturales para toda la familia

La actividad será este viernes 19, entre las 18 y la medianoche, cuando las calles céntricas se transformen en un circuito cultural abierto. Durante esas horas, los libros (en todos sus formatos y géneros) ocuparán un rol central en una propuesta pensada para públicos de todas las edades.

Como es habitual, las librerías que forman parte del evento extenderán sus espacios hacia la vereda con mesones y exhibidores, generando un recorrido que permitirá explorar catálogos, descubrir novedades y disfrutar de distintas iniciativas literarias.