Mendoza vuelve a vivir la Noche de las Librerías con recorridos culturales para toda la familia

La Ciudad de Mendoza será escenario de una nueva edición de la Noche de las Librerías, una iniciativa que se realiza de manera ininterrumpida desde 2016 y que invita a vecinos, vecinas y turistas a encontrarse con el mundo de los libros a través de una experiencia participativa y urbana.
La actividad será este viernes 19, entre las 18 y la medianoche, cuando las calles céntricas se transformen en un circuito cultural abierto. Durante esas horas, los libros (en todos sus formatos y géneros) ocuparán un rol central en una propuesta pensada para públicos de todas las edades.
Como es habitual, las librerías que forman parte del evento extenderán sus espacios hacia la vereda con mesones y exhibidores, generando un recorrido que permitirá explorar catálogos, descubrir novedades y disfrutar de distintas iniciativas literarias.
El programa incluye charlas y disertaciones a cargo de escritores e ilustradores mendocinos, presentaciones de libros, sorteos, regalos, promociones especiales y actividades destinadas especialmente a niñas y niños. En algunos locales, además, la propuesta sumará café y degustaciones de vino, combinando la lectura con experiencias sensoriales en un ambiente distendido.
Quiénes participarán de La Noche de las Librerías 2025 en Ciudad
- Libros Iván Miszei (Garibaldi 110, esquina San Juan);
- Mi Librería (España 1927);
- Ludditas (San Juan 1014);
- Mendieta Libros (Garibaldi 117);
- Cúspide (San Martín 931);
- Rayuela (Garibaldi 69);
- García Santos (San Martín 921);
- Locuramagic Comics (Necochea 40);
- Librería Metafísica (Patricias Mendocinas 610);
- Centro Internacional del Libro (San Juan 1469);
- Ágape Mendoza (San Lorenzo 21);
- AM Libros (Garibaldi 61);
- Librería Pública Gildo D’Accurzio (España 1260, casi Gutiérrez);
- Red Ribbon (Garibaldi 69)
- Librería Universitaria (Paseo Sarmiento 607)