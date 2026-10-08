Mendoza busca afianzar su posición como uno de los polos digitales más influyentes del país al transformarse en el escenario elegido para recibir eventos masivos dedicados al desarrollo tecnológico y a la innovación.
Mendoza busca afianzar su liderazgo tech al albergar una multitudinaria jornada de innovación
Mendoza será una vez más sede de la industria digital con un evento que conectará oportunidades laborales, capacitación académica y entretenimiento informático
En ese marco, el Espacio Arizu de Godoy Cruz volverá a albergar el UnderC0de Day, una cita que busca reunir a toda la comunidad del sector en una jornada multidisciplinaria pensada para compartir conocimientos y abrir puertas profesionales en el mundo de las nuevas tecnologías.
El encuentro se desarrollará el lunes 12 de octubre feriado, de 11 a 20, con entrada libre y gratuita. Se trata de la tercera edición del UnderC0de Day Vol. III.
La iniciativa que surgió en tierras mendocinas en 2011 de la mano del profesional Danilo "Dinno" Vezzoni creció hasta convertirse en un movimiento internacional que hoy supera los 100.000 miembros y que en sus entregas anteriores logró convocar a casi 10.000 personas.
15 años en expansión de Mendoza al mundo
"Esta comunidad nació con la idea de crear un espacio virtual para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y resolver dudas de manera colaborativa. Y fue creciendo tanto que hoy tenemos presencia no sólo en Mendoza sino en el resto del país y en el exterior", manifiesta Vezzoni.
El QA Engineer refiere a la expansión de la propuesta que brinda la Fundación UnderC0de desde hace 15 años. Dinno detalla que durante todo el año impulsan programas de becas en tecnologías, capacitaciones gratuitas, encuentros educativos, asesoramiento profesional y servicios para organizaciones de los sectores público y privado.
Y agrega que esta edición 2026 del UnderC0de Day tiene la misión de "fortalecer lazos a través de la participación de empresas e instituciones de otras provincias para constituir a Mendoza como uno de los principales nodos tecnológicos del país".
Así las cosas, la premisa resulta tan simple como poderosa: crear puentes que conecten a las personas con el futuro. De ahí que desde hace 3 años organizan una jornada presencial y masiva para compartir e intercambiar los últimos emprendimientos o proyectos de innovación tecnológica.
Mendoza recibe el UnderC0de Day Vol. III
Este nuevo capítulo del evento de tecnologías se proyecta como el punto de encuentro anual más convocante de Cuyo ya que integrará la presencia de más de 40 empresas, más de 20 instituciones educativas, comunidades de ciberseguridad y decenas de emprendimientos de vanguardia.
Quienes recorran el predio del Espacio Arizu (Belgrano 1335, Godoy Cruz) encontrarán sectores dedicados al contacto laboral directo con firmas que buscan nuevos talentos, stands informativos con la oferta universitaria de la región en materia tecnológica y espacios dedicados al entretenimiento interactivo con una arena gamer para simuladores, realidad aumentada y torneos de videojuegos para todas las edades.
También habrá un espacio para streaming en vivo. Y en el sector al aire libre de la ex bodega Arizu se instalarán stands con ofertas gastronómicas, de salud y bienestar. Se sortearán más de 100 premios a lo largo de la jornada, mediante bingos y acciones solidarias.
Participar de la jornada el lunes no tiene costo pero los cupos son limitados. Por eso los organizadores solicitan a quienes estén interesados en asistir inscribirse a través del siguiente link: https://luma.com/ldtb8901.
El encuentro mantendrá su carácter público y su compromiso con la comunidad mediante un área inclusiva para personas con discapacidad y una campaña solidaria que recibirá donaciones de alimentos no perecederos destinados al merendero Los Pitufitos de Agrelo, Luján de Cuyo.
La propuesta reafirma el rol clave de Mendoza en la construcción del ecosistema tecnológico nacional, invitando a estudiantes, profesionales y entusiastas a formar parte de una experiencia que conecta el talento local con las tendencias del futuro en las nuevas tecnologías.
En pocas palabras
- Mendoza se consolida: este lunes 12 feriado será el epicentro de una jornada masiva de innovación y tecnología.
- UnderC0de Day: esta tercera edición conectará salida laboral, capacitación y entretenimiento informático en el Espacio Arizu.
- Entrada gratuita: el encuentro busca potenciar el ecosistema tecnológico argentino con empresas, instituciones y proyectos sobre las nuevas tecnologías.