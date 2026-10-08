Mendoza busca afianzar su liderazgo tech al albergar una multitudinaria jornada de innovación

La iniciativa que surgió en tierras mendocinas en 2011 de la mano del profesional Danilo "Dinno" Vezzoni creció hasta convertirse en un movimiento internacional que hoy supera los 100.000 miembros y que en sus entregas anteriores logró convocar a casi 10.000 personas.

15 años en expansión de Mendoza al mundo

"Esta comunidad nació con la idea de crear un espacio virtual para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y resolver dudas de manera colaborativa. Y fue creciendo tanto que hoy tenemos presencia no sólo en Mendoza sino en el resto del país y en el exterior", manifiesta Vezzoni.

El QA Engineer refiere a la expansión de la propuesta que brinda la Fundación UnderC0de desde hace 15 años. Dinno detalla que durante todo el año impulsan programas de becas en tecnologías, capacitaciones gratuitas, encuentros educativos, asesoramiento profesional y servicios para organizaciones de los sectores público y privado.

Empresas, universidades y proyectos de innovación de toda la región se reúnen este lunes feriado en Mendoza. Foto: Gentileza Fundación UnderC0de

Y agrega que esta edición 2026 del UnderC0de Day tiene la misión de "fortalecer lazos a través de la participación de empresas e instituciones de otras provincias para constituir a Mendoza como uno de los principales nodos tecnológicos del país".

Así las cosas, la premisa resulta tan simple como poderosa: crear puentes que conecten a las personas con el futuro. De ahí que desde hace 3 años organizan una jornada presencial y masiva para compartir e intercambiar los últimos emprendimientos o proyectos de innovación tecnológica.

Mendoza recibe el UnderC0de Day Vol. III

Este nuevo capítulo del evento de tecnologías se proyecta como el punto de encuentro anual más convocante de Cuyo ya que integrará la presencia de más de 40 empresas, más de 20 instituciones educativas, comunidades de ciberseguridad y decenas de emprendimientos de vanguardia.

Quienes recorran el predio del Espacio Arizu (Belgrano 1335, Godoy Cruz) encontrarán sectores dedicados al contacto laboral directo con firmas que buscan nuevos talentos, stands informativos con la oferta universitaria de la región en materia tecnológica y espacios dedicados al entretenimiento interactivo con una arena gamer para simuladores, realidad aumentada y torneos de videojuegos para todas las edades.

También habrá un espacio para streaming en vivo. Y en el sector al aire libre de la ex bodega Arizu se instalarán stands con ofertas gastronómicas, de salud y bienestar. Se sortearán más de 100 premios a lo largo de la jornada, mediante bingos y acciones solidarias.

El encuentro de tecnologías tendrá un espacio al aire libre destinado a propuestas gastronómicas y de bienestar. Foto: Gentileza Fundación UnderC0de

Participar de la jornada el lunes no tiene costo pero los cupos son limitados. Por eso los organizadores solicitan a quienes estén interesados en asistir inscribirse a través del siguiente link: https://luma.com/ldtb8901 .

El encuentro mantendrá su carácter público y su compromiso con la comunidad mediante un área inclusiva para personas con discapacidad y una campaña solidaria que recibirá donaciones de alimentos no perecederos destinados al merendero Los Pitufitos de Agrelo, Luján de Cuyo.

La propuesta reafirma el rol clave de Mendoza en la construcción del ecosistema tecnológico nacional, invitando a estudiantes, profesionales y entusiastas a formar parte de una experiencia que conecta el talento local con las tendencias del futuro en las nuevas tecnologías.