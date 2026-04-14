Mendocinos del hockey subacuático buscan ir al Mundial: necesitan fondos para representar al país

equipo mendocino El equipo local que sueña con el Mundial que se disputará del 16 al 26 de julio en Gebze, Turquía.

Para poder estar en el Mundial, cada jugador debe cubrir de su bolsillo los costos del viaje, que rondan los 4.000 dólares por persona. Pasajes, estadía, indumentaria y preparación previa forman parte de una cuenta que hoy se vuelve cuesta arriba.

Y es ahí donde empieza otra competencia.

Buscan sponsors y golpean puertas, todo para ir al Mundial de hockey subacuático

Porque mientras entrenan para enfrentar a potencias internacionales, también organizan estrategias para poder viajar: buscan sponsors, gestionan contactos, golpean puertas y apelan a la ayuda de quienes quieran acompañar el sueño.

fotaza hockey dos Mientras entrenan para enfrentar a potencias internacionales, también organizan estrategias para poder viajar.

El hockey subacuático -también conocido como UWH (Underwater Hockey)- no es un deporte masivo. Se juega en el fondo de una piscina, con un tejo que se desplaza con un stick corto, en un juego que combina resistencia, estrategia y trabajo en equipo. Nació como entrenamiento para buzos en Inglaterra y hoy se practica en más de 30 países, aunque en Argentina es una disciplina amateur, sostenida casi exclusivamente por el esfuerzo de sus jugadores.

En Mendoza, ese esfuerzo tiene historia. Hace más de 20 años que el deporte se desarrolla en la provincia y hoy muestra resultados concretos: cinco jugadores en una selección nacional que se prepara para competir al más alto nivel.

Todos ellos ya tienen experiencia internacional. Han representado al país en torneos como la Copa América y competencias en Colombia y Australia. Saben lo que implica estar en ese escenario. Pero también saben que, sin apoyo, el Mundial puede quedar lejos.

fotaza hockey cinco El hockey subacuático —también conocido como UWH (Underwater Hockey)— no es un deporte masivo y se juega en el fondo de una piscina.

Actualmente, no cuentan con subsidios confirmados ni respaldo económico que cubra los gastos. Por eso, la búsqueda de apoyo se vuelve central. No solo para poder viajar, sino para sostener el crecimiento de una disciplina que sigue expandiéndose con esfuerzo propio.

El apoyo puede ser individual, empresarial o colectivo

Desde el equipo abrieron la convocatoria a sponsors, empresas o personas que quieran sumarse. El acompañamiento puede ser individual, apadrinando a un jugador, o colectivo, colaborando con el equipo en general. Cada aporte cuenta.

Porque detrás de cada uno de ellos hay horas de entrenamiento, viajes, sacrificios personales y una decisión clara: representar al país.

El equipo forma parte de la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas, que nuclea la actividad a nivel nacional. Pero, como en muchos deportes amateurs, el respaldo institucional no alcanza para cubrir los costos de competencia internacional.

hockey complemento

Por eso, hoy la historia no se escribe solo en el agua.

Se escribe en cada mensaje enviado buscando apoyo, en cada contacto que se activa, en cada posibilidad que aparece para acercarse un poco más a ese objetivo que, por ahora, depende tanto del talento como de la solidaridad.

Argentina ya tiene lugar en el Mundial.

seleccion argentina hockey subacuático Una imagen de la selección argentina que pretende viajar a Turquía. En el equipo hay mendocinos que esperan aportes y sponsors.

Ahora necesita el empujón para poder llegar.

Cómo colaborar con los jugadores que aspiran al Mundial de hockey subacuático

Para colaborar o informarse los interesados pueden contactarse al +54 9 2616 11-6946. Para donaciones se creó una cuenta de Mercado Pago: Alias todosporargentina.mp