"Estoy muy contenta de la oportunidad y de poder compartir este evento con Luis. Me llamó Jimena Fernández Arroyo (Responsable de Prensa del Ente Mendoza Turismo) y me propuso la idea de conducir la gala. Fue una sorpresa muy linda porque sé lo importante que es este evento. Lo conocía porque había estado trabajando en una bodega que ganó en una de las categorías", explicó a Diario UNO, Mayra Tous.

Si bien asegura que es, "sin dudas, el evento más importante que me ha tocado conducir", ya tiene experiencia como conductora de eventos porque ha estado al frente de varias fiestas estudiantiles en Tupungato y le ha tocado presentar a bandas como Rombai o Karina La Princesita. "Esto es una oportunidad gigante, un disparador importantísimo", reconoció la Reina Nacional de la Vendimia 2020.

Mayra Tous, la reina rockera

Otra de las facetas a destacar de Mayra Tous es su amor para con la música. La representante de Tupungato y flamante Reina Nacional de la Vendimia es cantante y una apasionada de este arte. Incluso, a una materia de recibirse como Licenciada en Comunicación Social, decidió inscribirse en el preuniversitario del profesorado de música en un instituto de San Carlos.

Ahora, junto a su compañero de la banda Etcétera, Leo Bonetto, lanzaron un cover de "A primera vista", canción de Chico César, reversionada y traducida por Pedro Aznar.

"Leo es un apasionado de la música y me dijo "tengo ganas de hacer una canción". Nos pusimos a buscar temas, grabamos, editamos y lo sacamos. Los 2 amamos la música y se dan estas cosas para salir de lo común, para divertir a la gente", contó Mayra. "A primera vista la propuse yo y dijimos "queda". Es un tema hermoso, a la gente le gusta y es del momento", agregó la joven de 23 años.

Si bien confiesa conocer la canción por la versión de Pedro Aznar, también se mostró muy contenta por la devolución de Chico César. "Me respondió el video y lo compartió en su historia, es una alegría muy grande", reconoció Mayra que publicó el video en su cuenta de Instagram.

Su amor por la música y por el canto es desde chiquita. A los 6 años, en primer grado, comenzó a participar en el coro del colegio. "Marcelo Pulido fue mi profe de música y él me invitó al coro. Luego me sumé al Coro Municipal y después al Coro de la iglesia", contó la Reina de la Vendimia.

En la actualidad Pulido es el Director de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Tupungato. "Cuando fue la Vía Blanca me llamó y me dijo que iba a cantar esa noche arriba del carro. Me dijo que elija un tema y canté Zamba para olvidar", recordó Mayra sobre el viernes previo a ser coronada como Reina Nacional.

Sobre sus gustos musicales reconoció que es muy variado, pero que tiene preferencias sobre el rock. Aunque también confesó que en su lista de Spotify, llamada "Ensalada de frutas", puede encontrar Shakira, Arctic Monkeys, Abel Pintos y Tini.

"Me gustan los Stones, los Red Hot, también me gusta Serú Giran, Soda Stereo, el Flaco Spinetta", detalló la tupungatina. "Fui a ver a los Guns a Chile, a The Who, a Linkin Park. Me parece hermoso ir a recitales", recordó y contó que tenía entradas para ver Aerosmith, pero el show se canceló y se quedó con las ganas.

Claro que Mendoza también está presente entre sus bandas con Usted Señalemelo y recuerda con mucha alegría las repeticiones de la Vendimia. "Fito Páez fue hermoso, me encantó ese día la fiesta, aunque estaba muy agotada y cansada. Al otro día, para el show de Los Palmeras, había dormido siesta así que me bailé todo el show con mis papás que me habían acompañado", recordó Mayra sobre las 2 repeticiones, días antes de comenzar la cuarentena obligatoria.