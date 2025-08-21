Mate con dulce de leche: ¿qué tan rica es esta combinación?

mate Una bebida natural, rica y con mucha historia

Por su parte, el dulce de leche se posiciona en nuestro país como uno de los dulces y manjares característicos. Este alimento no es 100% argentino, sus raíces cruzan el océano y llegan hasta Asia, donde hace miles de años ya se elaboraba una confitura dulce a base de leche y azúcar.

El dulce de leche en Argentina se descubrió por accidente, según cuentan las leyendas urbanas, cuando una criada de Juan Manuel de Rosas descuidó una olla en el fuego que contenía leche con azúcar. En la actualidad, tanto el mate como el dulce de leche forman parte de la cultura y esencia argentina más allá de sus orígenes.

¿Es rico el mate con dulce de leche?

El influencer, panadero, chef e inventor de recetas fáciles, Galu Cocina, compartió recientemente un video donde mostraba cómo se toma el mate de dulce de leche. Esta mezcla consiste en colocar una cucharada de dulce de leche en la yerba del mate, justo por donde pasa la bombilla.

dulce de leche Solo basta con una pequeña cucharada al comienzo de la cebada

Parece una fusión forzada y extraña, pero lo cierto es que queda muy bien. Es una mezcla dulce y con un leve gusto a caramelo. Es mucho más azucarado que el mate tradicional y deja el recipiente y la yerba medios pegajosos, pero es una técnica que puedes probar cada tanto.

Consejos y recomendaciones para preparar un buen mate

yerba mate Utiliza el mate del tamaño y material que más te guste