Martín Miguel de Güemes y su temible ejército Los Infernales: "Atacaban de noche, eran una pesadilla"

Infernales infernales Martín Miguel de Güemes y su ejército "Los Infernales", en una ilustración histórica.

Güemes, Los Infernales y la Guerra Gaucha

Tras la Revolución de Mayo, la Primera Junta lo envió al Alto Perú para integrarse al Ejército del Norte. Allí asumió el liderazgo de un escuadrón de gauchos que más tarde se convertiría en una fuerza decisiva para frenar el avance realista en la frontera norte, "Los Infernales".

Su participación en la Batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de 1810, consolidó su prestigio militar. Con el tiempo, se transformó en el principal referente de la denominada Guerra Gaucha y en una figura muy respetada por la población local.

La popularidad que cosechó lo llevó a convertirse en el primer gobernador electo de Salta, cargo que ocupó hasta 1821. Desde allí organizó la defensa del territorio y desempeñó un papel clave en la estrategia independentista.

Güemes infernales 2 Martín Miguel de Güemes, figura clave para la Independencia argentina. Imagen: archivo

El 7 de junio de 1821 fue herido de bala durante una emboscada encabezada por fuerzas vinculadas al coronel José María Valdés. Tras diez días de agonía, murió el 17 de junio a los 36 años.

En 1999, el Congreso sancionó la Ley 25.172, que estableció esa fecha como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Años más tarde, mediante la Ley 26.125, Güemes fue declarado Héroe de la Nación Argentina y Numen Tutelar de la Gendarmería Nacional.

Los Infernales: el ejército de Güemes que convirtió el norte argentino en una pesadilla para los realistas

Cuenta la historia que con tácticas de guerrilla y una movilidad sorprendente, Los Infernales frenaron 9 invasiones españolas y fueron clave para la Independencia.

Cuando se habla de la gesta independentista argentina, el nombre de Martín Miguel de Güemes aparece inevitablemente ligado a una fuerza militar que sembró mucho temor entre las tropas españolas: Los Infernales. Aunque su denominación oficial era "División Infernal de Gauchos de Línea", el apodo nació por una razón contundente: para los realistas, ingresar al territorio salteño era vivir un verdadero infierno.

Güemes infernales 3 Güemes recibió un balazo en la espalda durante un combate. Agonizó 10 días hasta que murió el 17 de junio de 1821. Tenía 36 años. Imagen: archivo

La milicia fue creada oficialmente en 1815 como cuerpo de línea y se transformó en una pieza fundamental de la defensa del norte argentino. Integrada principalmente por gauchos conocedores del terreno, desarrolló una forma de combate muy distinta a la de los ejércitos tradicionales.

Los hombres de Güemes atacaban por sorpresa, de noche, golpeaban objetivos estratégicos y desaparecían rápidamente entre montes, quebradas y caminos rurales. Esa combinación de movilidad extrema y conocimiento del territorio les permitió desgastar constantemente a sus adversarios, cuentan los historiadores.

Los Infernales y la estrategia que cambió la guerra

La fuerza comandada por Güemes basó su éxito en ataques relámpago, rápidos repliegues y una eficaz red de información local que permitía anticipar movimientos enemigos. Esta modalidad de guerra de guerrillas resultó decisiva para frenar los avances realistas que intentaban recuperar el control de las Provincias Unidas.

feriado-martin-miguel-guemesjpg.webp Martín Miguel de Güemes, un enorme en la historia del país. Será recordado por siempre. Imagen: archivo.

Su aporte fue mucho más allá de la defensa regional. Según destacan los registros históricos, Los Infernales lograron las invasiones realistas en el norte argentino, una tarea estratégica que permitió mantener protegida esa frontera mientras el general José de San Martín desarrollaba las campañas libertadoras en Chile y Perú.

La figura de Güemes y su ejército quedó grabada en la historia nacional no solo por sus victorias militares, sino también por haber demostrado que la organización local y el conocimiento del territorio podían convertirse en armas tan poderosas como los grandes ejércitos.

Más de dos siglos después, Los Infernales siguen siendo símbolo de coraje, resistencia y compromiso con la Independencia argentina.