Mariano Cúneo Libarona confirmó cambios en la ayuda a víctimas de violencia y Mendoza aguarda detalles

Con estos cambios, el ministro de Justicia dispuso una nueva manera de solicitar la subvención estatal por tres meses.

Cómo funcionará el programa Acompañar desde ahora

Según el Boletín Oficial, para acceder a la prestación del programa Acompañar se requerirá "acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires".

Marcha ni una menos Mendoza.jpg En Mendoza el colectivo Ni Una Menos se viene manifestando para que cesen los casos de violencia de género.

Asimismo, se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género. Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en Argentina y desde los 18 años de edad”.

"La prestación económica consistirá en una suma de dinero no reintegrable, de carácter personal, no renovable y no contributiva por el valor de un salario mínimo vital y móvil, que se abonará durante 3 períodos mensuales consecutivos, a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de riesgo acreditada por violencia por motivos de género, de conformidad con lo que se establece en el presente”, se estipula.

El salario mínimo es de $230.000.

En Mendoza no se paga el programa Acompañar desde mayo

La directora de Género y Diversidad de la provincia de Mendoza, Belén Bobba, manifestó que lo único que tienen de información oficial es el decreto y aseguró que "nadie del ministerio de Justicia se contactó con nosotros y tampoco hay un referente local".

Lo concreto es que, según admitió, desde mayo no se están acreditando las ayudas a mujeres que ya lo estaban percibiendo y no se han otorgado nuevas altas, desde la asunción de Javier Milei.

Hasta el momento, para solicitar la ayuda del Estado bastaba con una entrevista realizada por un trabajador social, que evaluaba el riesgo en el que se encontraba la víctima de violencia por razón de género. Todo esto, porque muchos de los casos no entran en el circuito judicial por temor a represalias.

Bobba reconoció que actualmente es la Provincia la que garantizó el sostenimiento para las beneficiarias y el 80% ya recibe algún tipo de ayuda de los municipios. En Mendoza se reciben 500 casos mensuales por violencia de género.

