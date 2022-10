Al grabar su quinto álbum, llamado Contra todo y a pesar, la agrupación le solicitó nada menos que a Marciano Cantero, que participara en la que es la tercera canción, Murmullos de tu ayer, y lo que parecía una utopía, gracias a la empatía del referente mendocino hacia sus colegas, se transformó en hermosa realidad y dejó plasmado -posiblemente- la última grabación del Enano.

El álbum Contra todo y a pesar, ya fue subido a todas las plataformas digitales el pasado 14 de octubre, y fue grabado, mezclado y masterizado en Estudio Páramo -Mati Rey Woods, Fernando Cremaschi, Gonzalo del Peral- y el productor artístico: fue Lalo Povez.

preso-comun.jpg Maximiliano Viola, guitarra y coros; Matías Carmé, bajo y coros; Seba Morales, batería y coros; y Preso Común Hugo,guitarra y voz; son los integrantes de Preso Común. Gentileza: Preso Común

La historia del contacto con el ídolo

Hugo Riquelme, el cantante de Preso Común sintetizó la participación del ahora leyenda de nuestra música así: "Mezcla de sueño cumplido y tristeza absoluta".

"A mediados de 2021 con mi banda, estábamos en plena composición, ensayo y elección de temas para un nuevo disco. En una de esas noches en que la musa silba una melodía al oído, nació una nueva canción. La presenté a la banda y a nuestro productor. La canción gustó y quedó", recordó el cantante de Preso Común.

Luego agregó: "Mientras la grababa en casa, no dejaba de sonarme una voz demasiado conocida en mi cabeza, cada vez que volvía a reproducirla… ahí estaba otra vez, hasta que asumí que lo que mi imaginación escuchaba era nada más, ni nada menos, que la voz de Marciano Cantero".

Rebuscando viejos contactos, el frontman de Preso Común pudo hacerle llegar la inquietud y la invitación a Marciano, que estaba en el exterior con los Enanito Verdes.

Ese mismo día, el destino le iba a responder de la mejor manera, y la respuesta fue en la voz del propio Marciano, que dijo: "¿Hola Hugo como estás? por favor, mandame la canción o el demo para oírla primero", y el mensaje adjuntaba el Emoji de una estrella fugaz". El primer paso del milagro se había dado para la banda mendocina en ascenso y que nació en 2001.

Obviamente al rockero le "faltaron manos" para cumplir con el pedido de Cantero.

La devolución fue inmediata y contundente: "¿Cómo estás Hugo? Tanto tiempo. Escuché tu canción, la verdad que me encantó, me gustan los coros, la melodía, el mensaje, ¡De una que me sumo!", le dijo Cantero.

A esta altura la gente del grupo de músicos deliraba de alegría. "¡No me salían las palabras! Sería porque tomaba dimensión de cada palabra y de quien venían: ¡Un artista del tamaño de Marciano, estaba aceptando cantar una canción, una letra escrita por mí! Sólo recordar ese momento hace que vuelva a emocionarme", posteó en su muro de Facebook el líder de la banda Preso Común.

preso-comun-portada.jpg Esta es la portada del quinto albúm de Preso Común, donde participó Marciano Cantero. Gentileza Preso Común

La grabación con la voz de Marciano y seis pistas de coros

Luego llegaron los contactos para ultimar los detalles de cómo se realizaría el aporte del fundador de los Enanitos Verdes desde México.

"Me mandó su mail, le pasé la canción separada por pistas, me respondió con un bosquejo primero de cómo iba, y yo no podía creer lo que estaba viviendo y para ubicarlos temporalmente. Unos días antes de que arrancaran Los Enanitos su gira de 40 años, a mi mail llegó su voz principal en dos pistas, y seis… ¡¡¡Seis pistas de coros!!!" recordó el integrante de Preso Común, que agregó: "En el mensaje puso: "Te mando todo esto, donde vi un hueco metí coros también. Vos poné y sacá lo que quieras" me dijo".

El cantante mendocino luego recordó que la canción se mezcló, se masterizó, y se terminó unos días después que Enanitos terminara su Gira de los 40 años. "Se la envié (a la canción) al Whatsapp para agradecerle por este sueño cumplido y que escuchara como había quedado". La respuesta no llegaría, y la noticia que le dio su bajista, lo dejó en shock, Marciano había sido internado, y pronto dejaría este mundo.

"Hoy sigo sin poder escuchar Enanitos sin que duela, la canción que escribí, hoy mezcla de sueño cumplido y tristeza muy amarga verá la luz en breve. ¿Cómo no amar a tan bella persona?", reflexionó Riquelme como epígrafe de una historia que parece sacada de un cuento.

preso-comun-mural-marciano (1).jpg Parte de la banda Preso Común -falta el bajista- posando junto al mural de Marciano cantero, a modo de homenaje al generoso músico de los Enanitos Verdes. Foto de Valentín Roggerone, gentileza Preso Común

Un nuevo impulso para Preso Común

La caricia que les dio el ya inmortal Marciano Cantero le ha dado un nuevo impulso al grupo, y hoy trabajan en el video promocional del tema en el que participó Cantero. "Ahora estamos terminando el video de ese tema (Murmullos de tu ayer) y recién empezando a buscar fecha para tocar en vivo", explicó Hugo Riquelme sobre el presente de la agrupación, y sumó: "La verdad, en el futuro inmediato, confirmado, nada todavía".

Muy felices los músicos con el lanzamiento en plataformas digitales de su último trabajo, Hugo quiso agradecer la participación de otros músicos locales. "No se puede dejar de agradecer el aporte de muchos y muy buenos locales, como Juan Pablo Bruno, Alita Rodríguez, Fer Olgín, cantante de Martes 13 y Ruda´s; Ale Marangoni (flauta traversa), y otros virtuosos que aportaron arreglos de cuerdas.

El álbum lanzado

El último y mencionado trabajo de Preso Común, Contra todo y a pesar, cuenta con 12 canciones y cuenta con invitados de lujo, además de Cantero.

