Marcelo De Benedectis dijo que el papa Francisco fue "un hombre humilde y un hombre de Dios"

Dijo que estaban todos muy conmocionados, y con la voz quebrada pidió a todos los fieles que eleven "una plegaria para el papa Francisco y sepamos recoger el testimonio de su palabra".

"Nos mueve un sentimiento de afecto, de unidad, de un hombre que buscó la paz, buscó a los pobres, buscó llevar el Evangelio con mucha comprensión en todas las situaciones diferentes de la persona humana, de la familia humana. Creo que a todos el papa Francisco nos dejó un mensaje de Evangelio, de amor, de misericordia, de compasión, de paz", agregó.

Anécdotas de Marcelo De Benedectis junto con el papa Francisco

"Cuando renunció Benedicto XVI se especularon muchas cosas sobre cómo debía ser el futuro. Recuerdo que el último cardenal, el más viejo, le habló al resto antes de empezar la elección. Les dijo a los cardenales que tenían que elegir al sucesor del Apóstol Pedro que cuando emitieran su voto pensaran que ese candidato debía ser capaz de responderle a Jesús como respondió al Apóstol Pedro tres veces: '¿Pedro, me amas?'. Si creen que ese candidato es capaz de responder a Jesús solo con amor, la Iglesia va a estar en buenas manos", recordó Marcelo De Benedectis.

Y agregó: "En estos 12 años el papa Francisco creo que llevó un gran amor a Jesús, un gran amor a la humanidad, y especialmente a la humanidad que sufre, la que nadie quiere ver. Él le dio amor, cercanía, creo que ahora vamos a valorar como argentinos a un hombre bueno, un hombre de fe".

Papa Francisco Vaticano pice por los afganos que huyen del país.jpg

De Benedectis contó además las dos veces que compartió con él: "Lo conocí cuando era Obispo Auxiliar en Buenos Aires en 1992 cuando estaba el Flores. Tomé unos mates con él ahí en una parroquia. Le pregunté cómo estaba y me dijo: 'Más o menos por que me van a mandar a la curia y a mi me gusta estar con la gente, pero yo sé que el Best Seller de mi vida lo escribe Dios', y miren qué libro escribió".

"Después estuve con él en el Vaticano como papa Francisco, cuando Mendoza pasaba momentos muy difíciles como Iglesia. Me dijo que siguiéramos adelante, que no aflojáramos, que siguiéramos anunciando el Evangelio. Nos dijo que estuviéramos con los pobres, que no dejáramos de dar catequesis y que visitáramos a los enfermos",

Marcelo de Benedectis sostuvo que hay que recordar al papa Francisco como "un hombre humilde, un hombre de Dios, muy enamorado de la Virgen y con mucho amor al pueblo que sufre. Cuando decía que la Iglesia llama a todos, mostró un Dios compasivo, cercano, que nos ama absolutamente a todos".